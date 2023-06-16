Дезинформация: Черные трансплантологи в Украине

В сети распространили отрывок сюжета "ТСН", в котором рассказывают о мужчине, который обратился за медицинской помощью в Тернопольскую больницу №2, а через несколько дней скончался. Следствие выяснило, что у него изъяли внутренние органы. Пользователи, опубликовавшие ролик, указывают, что так "черные трансплантологи" зарабатывают деньги на войне.

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При поддержке проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" VoxCheck еженедельно анализирует и опровергает нарративы системы здравоохранения, которые распространяет российская пропаганда в информационном пространстве Украины, Беларуси, России.



Фейк о черной трансплантологии / Скриншот

Опровержение

Дезинформацию распространил Александр Семченко – пророссийский коллаборационист, ранее проживавший в Украине. С 2014 года он постоянно принимает участие у российских токшоу, продвигает нарративы российской пропаганды, в том числе о системе здравоохранения. С первых дней полномасштабного вторжения призвал украинцев не брать в руки оружие и не защищаться от вымышленного врага.

Во-первых, видео "ТСН" не касается полномасштабного вторжения Под названием сюжета "Сохраненное преступление", указанного в отрывке, мы нашли полное видео "ТСН". Журналистка Ирина Коваленко опубликовала это расследование еще в октябре 2021 года.

Во-вторых, распространяемый в сети отрывок вырвали из контекста. На самом деле ни журналисты, ни герои сюжета не рассказывали о "черной трансплантологии".

Мужчину, о котором сняли сюжет, звали Олег Бенца. В тернопольской больнице ему поставили диагноз "острый панкреатит" – воспаление поджелудочной железы. со слов матери погибшего, Анны Бенцы, врачи отказались проводить анализы для обследования состояния его здоровья, мужчине становилось хуже. Через три дня он скончался. Врачи сообщили, что причиной смерти является быстрое течение острого панкреатита. В комментарии "ТСН" директор медицинской части Станислав Паламар сказал, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента.

Мать подала заявление в полицию, утверждая, что сын умер из-за врачебной ошибки. Тогдашний заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак проанализировала протокол лечения, который полиция изъяли у тернопольского врача, и выявила нарушения. Кроме того, экспертиза установила, что у мужчины нет тех органов, которые поражают панкреатит: кишечника, желудка, поджелудочной железы, селезенки, части печени.

"И здесь важно: ни одного намека на якобы "черных трансплантологов". Все эти органы – не пересаживают", – подчеркнула журналистка Ирина Коваленко. На момент записи сюжета, в 2021 году, в Украине проводили операции по трансплантации почки, печени и сердца. А первая успешная пересадка поджелудочной железы состоялась только в мае 2023 года. Операции по трансплантации селезенки в мире и Украине не проводят, поскольку такая процедура очень рискованна, а пациенту придется всю жизнь пить лекарство, чтобы избежать отторжения.

Как пояснил адвокат Анны Бенцы, изъяли именно те органы, с помощью которых должны были установить истинную причину смерти. Да, во время вскрытия патологоанатом берет кусочки органов и тканей умершего для анализа, позволяющего подтвердить достоверность установленного диагноза и сделать вывод о причинах смерти. Однако в случае с Бенцом исследование провести будет невозможно. По словам журналистки, таким образом врачи Тернопольской больницы №2 уничтожили главные доказательства против себя.

К моменту записи сюжета расследование дела продолжалось. В 2022-2023 годах не было публикаций о ходе дела. Нам не удалось проверить, насколько корректно журналисты ТСН передали историю Олега Бенца. Однако точно известно, что в 2021 году никто не издавал этот сюжет за доказательство "черной трансплантологии"

Российские медиа начали активнее распространять фейки о деятельности "черных трансплантологов" в Украине во время полномасштабного вторжения. В частности, для запугивания украинских военных: мол, на фронте "разбирают на органы". Мы неоднократно опровергали или выдумки в предыдущих выпусках.

Дезинформация: После завершения пандемии ВОЗ признала вред вакцин от COVID-19

Российские медиа распространяют сообщение, якобы после объявления о конце пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вред вакцин COVID-19: отменила прививки для детей и вторую бустерную дозу для всего населения, рекомендовала вакцинацию только для групп риска, а также не советовала вакцины от штаммов "Альфа" и "Дельта".

Также пропагандисты пишут, что с начала пандемии тема побочных эффектов вакцин COVID-19 была под полным запретом. В качестве примера они приводят развитие тромбозов после прививки вакцинами Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Кроме того, в публикации попытались приуменьшить последствия COVID-19: мол, долговременный COVID-19 перенесли всего 5% всех больных.

Опровержение

COVID-19 продолжает распространяться в Украине, поэтому вакцинация остается актуальной. Министерство здравоохранения Украины напоминает, что вакцинация от COVID-19, в частности бустерная прививка, доступна для всех желающих. Прививка существенно снижает риски заболевания COVID-19, а также осложнений при заражении. Адреса и контакты пунктов прививок от COVID-19 можно найти на сайте list.covid19.gov.ua.

Мы не обнаружили ни одного сообщения от ВОЗ об опасности вакцин от COVID-19. Напротив, на официальном сайте организации отмечают, что вакцинация COVID-19 защищает человека от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти.

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28 марта 2023 года, т.е. конец пандемии 5 мая, ВОЗ действительно обновила рекомендации по вакцинации. Однако прививки для детей полностью не отменяют. ВОЗ очертила три приоритетных группы, которые должны вакцинироваться – высокая, средняя и низкая. В группу высокого приоритета входят пожилые люди, беременные, дети от 6 месяцев, медработники первичного звена, люди с хроническими заболеваниями или с иммунодефицитными состояниями (например, ВИЧ). Этой группе ВОЗ рекомендует сделать вторую бустерную дозу через 6 или 12 месяцев после последней дозы.

Для людей со средним риском заболевания (взрослые до 50-60 лет, подростки и дети без сопутствующих заболеваний) рекомендует сделать только базовый курс прививок и первую бустерную дозу. В то же время в обновленных рекомендациях ВОЗ нет пункта запрета использования вакцины от штаммов "Альфа" и "Дельта".

Низкой группе риска, а именно детям и подросткам от 6 до 17 лет, ВОЗ советует прививаться в зависимости от эпидемической ситуации. Организация отмечает, что базовый курс прививок и бустерная доза безопасны и эффективны для несовершеннолетних.

ВОЗ или другие организации не скрывали фактов побочных эффектов после вакцинации от COVID-19, как пишут российские медиа. На сайте ВОЗ есть материалы о побочные действия после прививок. Наиболее распространенные побочные эффекты краткосрочны и безопасны: боль в месте инъекции, лихорадка, усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб и т.д.



Побочные эффекты вакцинации / VoxCheck

Серьезные побочные эффекты крайне редки. В 2021 году действительно подтвердили возможно развитие синдрома тромбоза с тромбоцитопенией после прививки вакцинами Johnson&Johnson и AstraZeneca. Однако частота таких инцидентов – 1 случай на 10 тысяч человек. Однако не все неблагоприятные события связаны с вакцинацией, а преимущества прививки от COVID-19 преобладают над возможными рисками. В 2022 году ученые сообщили, что развитие тромбоза после вакцинации вероятнее всего связано с генетикой человека. Исследователи обнаружили, что у вакцинированных были необычно структурированы антитела против белка, участвующего в свертывании крови. Другие ученые также отмечают, что у некоторых людей после вакцинации выработались антитела, активировавшие развитие тромбоцитов. Более того, развитие тромбоза – один из самых распространенных случаев смерти человека вне зависимости от вакцинации. В частности, 1 из 4 человек в мире умирает от болезней, связанных с образованием тромбов. Кроме того, в сообщении упоминают, что только 5% всех больных перенесли длинный COVID-19 – затяжную форму болезни, когда некоторые симптомы присутствуют длительное время. Согласно исследованиями, у 14-30% людей, переболевших COVID-19, в ближайшие 90 дней появляется хотя бы один симптом затяжной болезни. Исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME) заявляют, что почти 145 миллионов человек во всем мире в течение первых двух лет пандемии страдали от симптомов длительного COVID-19. Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовская