В этой статье VoxCheck упоминает самые массовые теории сговора о COVID-19. Расследование ВОЗ по происхождению SARS-CoV-2 продолжается с января 2021г. За это время ученые так и не пришли к единому выводу относительно того, имеет ли вирус естественное или "лабораторное" происхождение. В последнем отчете ВОЗ отмечают, что гипотеза о летучих мышах как носителях вируса остается наиболее вероятной.

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В марте 2023 международная группа экспертов заявила, что источником распространения вируса могли быть енотовидные собаки, которых продавали на рынке Хуанань в Ухане. Исследователи сделали мазки из стен, полов, металлических клеток и тележек, которые часто использовали для транспортировки клеток для животных. Результаты исследования совпадают с теорией, что вирус распространился на людей диких животных. Редакция медицинского журнала The Lancet также указывает на то, что имеющиеся научные исследования скорее подтверждают теорию о природном происхождении.

В то же время директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Бюро считает, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, распространился в лаборатории, контролируемой китайским правительством. Министерство энергетики США также дошло выводу, что COVID-19 распространился из-за утечки из китайской лаборатории. Другие 4 разведывательных органа США до сих пор считают природное происхождение наиболее вероятным сценарием, а еще 2 учреждения не смогли прийти к единому выводу. В Белом доме тоже подтвердили, что в правительстве США нет консенсуса по происхождению вируса.

Но пока во всем мире пробуют установить происхождение коронавируса, проводя бессчетные исследования, конспирологи ведут собственное "расследование". За 3 года пандемии в сети распространяли десятки теорий заговора о происхождении вируса: объясняли это и "злым духом", и "всемирным сговором элит", и "чиповкой".

VoxCheck опровергает 5 самых популярных конспирологических теорий о коронавирусе.

Материал подготовлен в рамках сотрудничества VoxCheck с региональной коммуникационной кампанией по поддержке вакцинации против COVID-19, инициированной Министерством здравоохранения Украины и Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Конспирологическая теория №1: Оружие массового поражения

Эту теорию начали распространять еще с первых месяцев пандемии нового коронавируса. В частности, конспирологи утверждали, что SARS-CoV-2 — это "нанобиоробот" со встроенными программами, созданный для массового уничтожения людей. Они считают, что вирус заражает человека, ведь существует определенная программа подключения COVID-19 к рецепторам в клетках организма человека.

В самом деле, как и в случае любого другого респираторного заболевания, SARS-CoV-2 попадает в организм через нос, рот или глаза, а затем прикрепляется к клеткам в дыхательных путях. Вирус заражает клетки, сливаясь собственной мембраной с мембраной клетки По мере прогрессирования инфекции механизм клетки начинает производить новые спайки и другие белки, которые образуют больше копий коронавируса. Так что никакой уникальной "программы" в этом нет.

Следовательно, в реальности заражение происходит гораздо сложнее, чем благодаря простому подключению. Впрочем, конспирологи за неимением знаний придумывают "альтернативные" объяснения, которые кажутся более простыми и понятными, а главное не нуждаются в углублении в отрасль, проверке данных и анализе. Ведь конспирологи уже все проанализировали за читателя.

Кроме того, заявления ФБР или Министерства энергетики США не являются подтверждением теории об "оружии массового уничтожения" — ни одно из этих учреждений не заявляло, что вирус был создан в лаборатории для уничтожения человечества. Фразы "лабораторный инцидент" или "утечка из лаборатории" необязательно указывают на искусственность вируса: ученые, рассматривавшие эту версию, отметили, что вирус мог иметь природное происхождение, но распространиться вследствие нарушения норм безопасности работниками лаборатории, которые изучали патоген.

Конспирологическая теория №2: COVID-19 - это спецоперация "хозяев денег"

Сторонники следующей теории заговора считают, что пандемия — это спецоперация "хозяев денег", главных акционеров Федеральной резервной системы США для того, чтобы отвлечь внимание от экономического кризиса и списать все неудачи на пандемию. А вакцины вроде бы содержат ноччипы, которые используют для установления контроля над человеком. Часто эти тезисы распространяют российские пропагандисты, например "академик" Валентин Катасонов.

Но настоящие исследователи все еще работают над установлением происхождения коронавируса. Сомнительно, что конспирологи обладают большим количеством информации в данной области.

Федеральная резервная система - это государственный орган США, которым управляет Совет руководящих представителей, которых номинирует президент и утверждает Сенат США Ведомство выполняет функции центрального банка Америки, поэтому нет оснований утверждать, что орган причастен к "планированию" пандемии.

Также ошибочен тезис о чипизации вследствие вакцинации. Эта теория распространилась после неправильного цитирования слов Билла Гейтса. В 2020 году, отвечая на вопрос пользователей на платформе "Reddit" об изменении бизнеса через карантин, Гейтс написал:

В конце концов, у нас могут появиться цифровые сертификаты, которые будут показывать, кто выздоровел или прошел тест. Или, когда появится вакцина, кто ее получил.

Позже СМИ массово начали распространять извращенные слова Гейтса, будто бизнесмен планирует использовать "микрочипы", чтобы "бороться с коронавирусом". На самом же деле речь идет об обычных COVID-сертификатах, ставших всем известным после начала вакцинальной кампании.

Когда вакцины от COVID-19 одобрили к использованию, конспирологи пытались проводить собственные "эксперименты": "обнаруживали" чипы приложения магнитов к месту укола, находили чип через Bluetooth или распространяли видео с удалением чипа с руки. Однако все эти попытки были безуспешными: вакцина не содержит магнитных металлов и тем более наноустройств, к которым можно подключиться через Bluetooth. Обычно подобные фейки создавали посредством видеомонтажа или вырывания определенной информации из контекста.

Конспирологическая теория №3: Эпидемия – это финансовая махинация

Также существует конспирологическая теория, что коронавирус придумали для "отмывания" средств, выделенных на борьбу с вирусом. Мол, из-за многомиллиардных потерь во время локдауна активы европейских компаний падают в цене, так что криминалитет скупает эти активы за бесценок и готовится получить контроль над наиболее прибыльными отраслями экономик европейских стран.

Впрочем, нет никаких доказательств сотрудничества правительств определенных стран с организованной преступностью. Как свидетельствуют данные Европейский центральный банк, уменьшение инвестиционной активности было прогнозируемым. Поскольку продажи упали, а некоторые отрасли, такие как туризм и развлечения, вообще остановились. Однако утверждение, что криминалитет скупает активы за бесценок или что криминалитет готовится или готовился получить контроль над наиболее прибыльными отраслями экономик европейских стран, безосновательны. Цены на активы снижались в результате падения спроса на них.

Конспирологическая теория №4: Тесты COVID-19 содержат голографические чипы и радиоактивные металлы

Авторы этой теории распространяли информацию, якобы тампоны, которые используют при заборе материала для ПЦР-тестирования, содержат голографический чип и радиоактивный металл технеций. В частности, они ссылались на отрывки статей о новом изобретении исследователей университета Джона Гопкинса, благодаря которому теперь вроде бы можно вакцинировать людей.

Однако связи между устройством, разработанным в американском университете, и процедурой ПЦР-тестирования на COVID-19 нет. На самом деле эти устройства учёные создали для того, чтобы эффективно доставлять лекарства в желудочно-кишечный тракт. Из-за сужения и расслабления мышц желудочно-кишечного тракта препараты с пролонгированным высвобождением не успевают отдать полную дозу лекарства. А это изобретение позволяет закрепить препарат на слизистой кишечника.

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В апреле 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первые два диагностических тесты для обнаружения наковыря. Раннее обнаружение инфицированных с помощью тестирования сочли важным для противодействия распространение коронавируса в мире. Министерство здравоохранения Украины также рекомендовало делать ПЦР-тестирование по любым признакам острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Поэтому распространение подобных вбросов об опасности тестов было направлено на уменьшение уровня доверия к власти и мер, которые предлагались для борьбы с пандемией.

Конспирологическая теория №5: Пандемию спланировали за несколько лет до появления COVID-19

Для того чтобы обосновать эту теорию, ее сторонники ссылались на разные фейки. Одни рассказывали, что в публикации Фонда Рокфеллера за 2010 год заранее расписали административный сценарий ограничительных мер, когда COVID-19 еще не было. Другие заявляли, будто пандемию запланировали на так называемом "Событии 201".

На самом деле у публикации Фонда Рокфеллера "Сценарии будущего технологий и международного развития" от 2010 года есть упоминание об ограничительных мерах, но это было лишь предположение, а не прогнозы. В этом докладе представлены несколько потенциальных сценариев развития мира и технологий к 2035 году. Один из сценариев предполагал, что от ушедшего от диких гусей гриппа умерло 8 млн человек по всему миру. Развитые страны оказались бессильными перед вирусом, мировая экономика остановилась, но Китай первым преодолел пандемию благодаря введению карантина.

Продумывание сценариев — метод, часто используемый аналитиками, чтобы учесть потенциальные риски в процессе принятия управленческих или инвестиционных решений. Это никак не обосновывает, что пандемию планировали заблаговременно: аналитики разглядели все возможные опасности грядущего.

Мероприятие "Событие 201" ( "Event 201" ), о которой говорили конспирологи, прошла в октябре 2019 года. Во время события, организованного центром безопасности здравоохранения имени Джона Гопкинса в партнерстве со Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, действительно имитировали вспышку пандемии. Однако, как впоследствии объяснили Представители Центра безопасности здравоохранения имени Джона Гопкинса, целью этого теоретически тренировочного мероприятия была проверка готовности человечества к эффективной борьбе с новым вирусом, который может возникнуть никогда. О COVID-19 даже речь не шла.

Бактерии и вирусы постоянно мутируют, а риски их передачи человеку растут. Пандемия может начаться в любой точке мира, где животные и люди находятся в непосредственной близости. Пандемии чаще всего возникают, когда возбудитель передается от животного, в котором живет, к человеку, никогда ранее не инфицированному этим патогеном.

Вакцинация от вирусов и теорий заговоров

Теории заговора еще не раз будут распространяться в информационном пространстве. Причем будут возрождать не только старые фейки, но создавать новые конспирологические "мутации". Все пользователи должны быть защищены от новых вбросов. Актуальную и проверенную информацию о пандемии COVID-19 можно найти в следующих источниках:

Также в Украине продолжает распространяться COVID-19, поэтому вакцинация остается актуальной. Минздрав Украины напоминает, что вакцины от COVID-19, в частности бустерные прививки, доступны для всех желающих. " Бустерни свою стойкость - так звучит лозунг Минздрава, ведь бустерные дозы крайне необходимы для усиления защиты против новых штаммов вируса. Адреса и контакты пунктов прививок от COVID-19 можно найти на сайте https://list.covid19.gov.ua/.

28 февраля 2023 года в журнале The Lancet вышла статья с обзором рандомизированных контролируемых исследований эффективности вакцин от COVID-19 в 2020-2022 годах. Эффективность полной вакцинации составила 76,5% для предотвращения симптоматического заболевания COVID-19, 95,4% для предотвращения госпитализации, 90,8% для предотвращения тяжелого течения инфекции и 85,8% для предотвращения смерти. С течением времени эффективность против заболевания может снижаться, однако ее можно усилить с помощью бустерной дозы.

Кроме того, на сайте Государственный экспертный центр Минздрава Украины может пересмотреть еженедельные отчеты о результатах наблюдения за безопасностью применения вакцин. Самые частые побочные эффекты после иммунизации — повышение температуры, усталость, озноб, покраснение, боль и отек в месте укола, головная боль быстро проходят и не угрожают здоровью.

Автор: Анастасия Бродовская