Сначала важно ответить на вопрос, а зачем вообще кого-то убеждать? Может, пусть верят во что хотят. Но дело в том, что люди, верящие в теории заговора, могут навредить не только себе, но и всему обществу, например антивакцинаторы. Они рискуют не только собой, но и могут быть опасны для окружающих.

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Опасность конспирологических теорий

Так произошло во время пандемии коронавируса, когда некоторые люди принципиально отказывались от прививок. Вакцинация большинства формирует коллективный иммунитет, и часть людей, которые не могут привиться по состоянию здоровья, возлагаются на коллективный иммунитет. А антивакцинаторы могут ходить и разносить болезнь, даже не зная об этом, и заражать всех вокруг.

Или можно привести пример родителей, отказывающихся от прививок для своих детей. И эти дети могут серьезно заболеть всю жизнь или даже умереть. Идеального решения, как убедить любителей теории заговора, ученые пока не нашли. Но кое-что уже понятно.

Как убедить конспиролога

Во-первых, авторы советуют не апеллировать к эмоциям, не давить на эмпатию или наоборот высмеивать оппонента из-за его убеждения. Опровергать теорию заговора с помощью фактов считают учёные, к сожалению, тоже неэффективно. Сосредоточиться нужно, напротив, на профилактике и образовании. То есть, надо научить людей самим распознавать ненадежную информацию и источники до того, как они столкнутся с теорией заговора.

Ну и учить их критическому и аналитическому мышлению. Это не быстро, но действенно и на всю жизнь. И это доказали исследователи, проведя для студентов трехмесячный курс, где научили их критическому мышлению и рассказали о распространенных ошибках восприятия и логики. После его прохождения учащиеся стали меньше верить в теории заговора.

Есть еще один интересный метод – прививка. Можно предупредить человека, что он может столкнуться с определенной теорией заговора и сразу навести аргументы против него. Это неплохо сработает, но есть несколько нюансов. Во-первых, если тот, кто распространяет конспирологию, скажет, что эта прививка – это также часть заговора, то есть использует прививку против прививки, то она может перестать работать.