Тремтіння в руках – симптом хвороби Паркінсона, тому несподіваний тремор може викликати серйозне занепокоєння. Однак ця хвороба – лише один зі станів, що викликають тремор.

Безпечне тремтіння рук

Фізіологічний тремор. Це норма. Буває у всіх людей, у когось більше, у когось менше, пише 24 канал. Зазвичай спостерігається при фіксації рук в певній позі, наприклад, при тривалому утриманні витягнутих рук у висячому положенні. Може посилюватися при хвилюванні, втомі, переохолодженні.

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Також фізіологічний тремор посилюють й інші фактори, які пов'язані переважно зі способом життя.

Втома. Погіршення якості відпочинку і втома можуть бути причиною того, що у людини тремтять руки, коли вона намагається випити ранкову каву, яка плавно переносить нас до наступного фактора. Кофеїн. Надмірне вживання напоїв з кофеїном (кава та інших) викликає тремор рук. Добова доза речовини не повинна перевищувати 300 мг. Стрес. Стрес і тривожність викликають психологічний тремор рук. Ліки. Тремтіння можуть викликати певні медичні препарати: гормони щитоподібної залози, літій, антидепресанти. Крім того, йому сприяє приймання таких речовин, як, наприклад, амфетамін і кокаїн.

Коли варто звернутись до лікаря через тремтіння пук

Тривожні розлади. Тремтіння може бути й в спокої, і при виконанні будь-яких дій. Воно посилюється при хвилюванні, зменшується при нормалізації емоційного фону, при психотерапії та прийманні заспокійливих препаратів. Можуть бути численні скарги (розлад сну, тривожність, дратівливість, серцебиття, перебої в роботі серця, брак повітря, порушення роботи кишківника, нудота, оніміння і поколювання в кінцівках, запаморочення і т.д.), однак при проведенні обстежень не виявляється значних відхилень.



Тремтіння в руках може бути симптомом серйозних хвороб / Фото healthproducts

Порушення функції щитоподібної залози. При тиреотоксикозі крім тремтіння спостерігаються слабкість, тривожність, серцебиття, задишка, порушення сну. Тому у пацієнтів з подібними симптомами необхідно оцінити рівень тиреотропного гормону (ТТГ).

Есенціальний тремор. Тремтіння при триманні руки в певному положенні або при виконанні руху. Часто має спадковий характер. Зменшується після приймання алкоголю (це не означає, що він лікується випивкою). Захворювання умовно доброякісне. Тобто немає даних, що воно зменшує тривалість життя, погіршує когнітивні (розумові) функції. Єдине, що може призводити до погіршення якості життя – це тремор, який може бути амплітудним і ускладнювати повсякденну діяльність, таку як споживання їжі та одягання.

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Хвороба Паркінсона. Зазвичай виникає у людей старшого віку. Тремтіння посилюється у спокої. Крім тремтіння спостерігаються також сповільненість рухів, бідність міміки, човгання під час ходи, часті падіння.

Коливання рівня глюкози та інсуліну. Тремор виникає при голоді або навпаки після їжі.

Тремтіння також може бути викликано алкогольною абстиненцією, отруєнням важкими металами, ураженням мозочка, спадковими та нейродегенеративними захворюваннями (наприклад, хворобою Вільсона-Коновалова).