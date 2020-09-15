Дрожь в руках – симптом болезни Паркинсона, поэтому неожиданный тремор может вызвать серьезное беспокойство. Однако эта болезнь – лишь одно из состояний, вызывающих тремор.

Безопасное дрожание рук

Физиологический тремор. Это норма. Бывает у всех людей, у кого-то больше, у кого-то меньше, пишет 24 канал. Обычно наблюдается при фиксации рук в определенной позе, например, при длительном удержании вытянутых рук на весу. Может усиливаться при волнении, усталости, переохлаждении.

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Также физиологический тремор усиливают и другие факторы, которые связаны преимущественно с образом жизни.

Утомление. Ухудшение качества отдыха и усталость могут быть причиной того, что у человека дрожат руки, когда он пытается выпить утренний кофе, который плавно переносит нас к следующему фактору. Кофеин. Чрезмерное употребление напитков с кофеином (кофе и другие) вызывает тремор рук. Суточная доза вещества не должна превышать 300 мг. Стресс. Стресс и тревожность вызывают психологический тремор рук. Лекарства. Дрожь могут вызвать определенные медицинские препараты: гормоны щитовидной железы, литий, антидепрессанты. Кроме того, ему способствует прием таких веществ, как, например, амфетамин и кокаин.

Когда стоит обратиться к врачу из-за дрожания рук

Тревожные расстройства. Дрожь может быть и в спокойном состоянии, и при выполнении любых действий. Она усиливается при волнении, уменьшается при нормализации эмоционального фона, при психотерапии и приеме успокоительных препаратов. Могут быть многочисленные жалобы (расстройство сна, тревожность, раздражительность, сердцебиение, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, нарушение работы кишечника, тошнота, онемение и покалывание в конечностях, головокружение и т. д.), однако при проведении обследований не выявляется значительных отклонений.



Дрожь в руках может быть симптомом серьезных болезней / Фото healthproducts

Нарушение функции щитовидной железы. При тиреотоксикозе кроме дрожания наблюдаются слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна. Поэтому у пациентов с подобными симптомами необходимо оценить уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

Эссенциальный тремор. Дрожь при держании руки в определенном положении или при выполнении движения. Часто имеет наследственный характер. Уменьшается после приема алкоголя (это не означает, что лечится выпивкой). Заболевание условно доброкачественное. То есть нет данных, что оно уменьшает продолжительность жизни, ухудшает когнитивные (умственные) функции. Единственное, что может приводить к ухудшению качества жизни – это тремор, который может быть весьма амплитудным и затруднять повседневную деятельность, такую как прием пищи и одевание.

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Болезнь Паркинсона. Обычно возникает у людей старшего возраста. Дрожь усиливается в покое. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка, частые падения.

Колебания уровня глюкозы и инсулина. Тремор возникает при голоде или наоборот после еды.

Дрожь также может быть вызвана алкогольной абстиненцией, отравлением тяжелыми металлами, поражением мозжечка, наследственными и нейродегенеративними заболеваниями (например, болезнью Вильсона-Коновалова).