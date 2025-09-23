Під час перетравлення їжі у кишківнику природним шляхом утворюються різні гази. Наприклад, вуглекислий газ виникає внаслідок реакції нейтралізації соляної кислоти шлунку, а водень і метан – через ферментацію їжі бактеріями, про це в інтервʼю 24 Каналу розповів лікар-гастроентеролог медцентрів "Оксфорд Медікал" Олександр Ковчун.

Особливо виражений запах серед них має сірководень, який з'являється під дією анаеробних бактерій під час розщеплення складних білків. Якщо цей процес стає надто інтенсивним, неприємного запаху уникнути не вдасться.

Основні причини підвищеного газоутворення

Надлишкове утворення газів найчастіше супроводжує порушення роботи травної системи. Наприклад, якщо через запалення шлунка порушується баланс соляної кислоти, розлади травлення розпочинаються ще до того, як їжа потрапить у кишківник.

Також важливу роль відіграє відтік жовчі. Якщо вона не надходить у достатній кількості та не готує їжу до подальшого розщеплення, продукти можуть почати гнити та бродити під впливом кишкових мікроорганізмів. Гниття та бродіння особливо прискорюються, коли у кишківнику розмножуються патогенні бактерії.

Ще одна часта причина – непереносимість певних продуктів. Проблеми із засвоєнням лактози або глютену можуть призводити до підвищеного газоутворення й дискомфорту.

Які продукти провокують метеоризм?

Здуття часто викликають:

Солодощі;

Молочні продукти (особливо у людей із дефіцитом лактази);

Їжа, багата на клітковину: свіжі овочі, фрукти, особливо у період появи нових сезонних продуктів;

Білкові продукти – бобові, горіхи, червоне м’ясо, особливо, якщо воно пересмажене чи важко засвоюється.

Такі продукти потребують великої кількості додаткових ферментів і жовчі. Якщо недостатньо обробленими чи не підготовленими вони потрапляють у кишківник, аеробна флора при розщепленні важких білків виділяє велику кількість сірководню. А це своєю чергою спричиняє появу неприємного запаху, сильно роздуває кишківник – і в результаті виникають специфічні скарги на спазми та больові відчуття,

– пояснив Олександр Ковчун

Якщо є проблеми з підшлунковою залозою, навіть такі корисні продукти з високим вмістом пектину, як яблука, капуста чи бобові, можуть провокувати метеоризм. Лікарі рекомендують їсти їх після термічної обробки або обмежувати у раціоні до нормалізації травлення.

Водночас, як підкреслює лікар, після успішного лікування розладів жовчного міхура або підшлункової залози можна поступово повертатися до "заборонених" продуктів.

Але якщо причина метеоризму – генетична непереносимість лактози, глютену чи інших компонентів, такі продукти доведеться повністю виключити з раціону, щоб убезпечити себе від неприємних симптомів.

Більше про розлади травлення, здуття та як їх побороти – читайте в повній версії інтервʼю.