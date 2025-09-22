Стаття підготовлена редактором Здоровʼя 24 Олександром Бевзою, а інформація у ній надана та узгоджена з лікарем-гастроентерологом медцентрів "Оксфорд Медікал" Олександром Ковчуном.

Через що утворюються гази в кишківнику?

Під час перетравлювання продуктів у кишківнику можуть утворюватися різні гази. Наприклад, вуглекислий газ є результатом нейтралізації соляної кислоти. Водень і метан – ферментації бактерійних продуктів.

Сірководень утворюється через анаеробні бактерії при переробленні білків, особливо важких. Якщо цей процес проходить дуже активно, виділяється неприємний запах.

Найпоширеніші причини надмірного газоутворення

У надмірній кількості вироблених газів винні розлади травлення, які можуть відбуватися на різних етапах. Так, при запаленні шлунка під впливом соляної кислоти процес травлення порушується на першому ж етапі, що надалі спричиняє проблеми з травленням вже в кишківнику.

Якщо порушується відтік жовчі й вона не виконує свої санаційні функції та функції підготовки їжі для кишківника, тоді під дією різних мікроорганізмів продукти будуть підгнивати й переброджувати у кишці.

Крім того, процеси бродіння та гниття їжі прискорюються, коли в тонкій або товстій кишці спостерігається надмірний ріст шкідливих бактерій.

Ще один з варіантів газоутворення – незасвоювання продуктів. Це може відбуватися на фоні непереносності лактози чи глютену.

Як визначити причину надмірного газоутворення?

Гастроентеролог після вивчення специфічних скарг, збору анамнезу, огляду пацієнта й пальпації живота визначає, які саме методи обстеження необхідно виконати.

Основні способи діагностики:

по аналізу калу;

УЗД;

у разі патології шлунка – ендоскопічне обстеження з тестом на патогенну бактерію хелікобактер.

Іноді, щоб визначити причину надмірного газоутворення, призначаються різні генетичні тести – не тільки по крові, а й по біо-ДНК-матеріалу.

Продукти, що найчастіше спричиняють метеоризм

Потенційно викликають здуття такі продукти:

солодкі;

кисломолочні, переважно в людей, у яких часткова або повна непереносність лактози;

з великим вмістом клітковини, зокрема сирі овочі та фрукти. Особливо якщо їх уводять у великій кількості, наприклад у період появи нових сезонних продуктів;

важкі білки, як-от боби, горіхи, червоне м'ясо, тим паче коли воно пересмажене.

Олександр Ковчун "Такі продукти потребують великої кількості додаткових ферментів і жовчі. Якщо недостатньо обробленими чи не підготовленими вони потрапляють у кишківник, аеробна флора при розщепленні важких білків виділяє велику кількість сірководню. А це своєю чергою спричиняє появу неприємного запаху, сильно роздуває кишківник – і в результаті виникають специфічні скарги на спазми та больові відчуття."

При патології підшлункової залози продукти з високим вмістом пектину, наприклад необроблені яблука, капуста, боби, все одно спричинятимуть здуття. Лікарі зазвичай рекомендують обмежувати їхнє споживання або піддавати термічній обробці, щоб полегшити травлення.

Хоча теоретично, якщо пролікувати порушення травлення, пов'язане з активним запаленням підшлункової залози, або порушення функції жовчного міхура щодо виділення жовчі, є змога повернутися до продуктів, які було заборонено вживати до лікування,

– розповів лікар.

Проте в разі генетичної непереносності лактози, глютену чи якихось інших продуктів їх, на жаль, доведеться повністю вилучити з раціону, щоб уникнути неприємних симптомів.

На здуття живота впливає закреп?

Закреп є порушенням моторики, руху калових мас кишківником. До речі, якщо викласти цю кишку в одну лінію, його довжина сягатиме 20 метрів.

На кожному з етапів перетравлювання їжа має перебувати певний час, тому швидкість руху калових мас впливає на механізм травлення. Якщо вона гальмується, то збільшуються процеси гниття, бродіння їжі, відбувається надмірне бактеріальне виброджування продуктів, що зрештою призводить до газоутворення та неприємних відчуттів у животі.

Що робити при проблемах травлення?

Потрібно пити достатньо рідини, бо від цього залежить передусім щільність крові. А від неї – густина жовчі, яка потім має забезпечувати травлення та санацію їжі, адже жовч є природним антисептиком.

Від об'єму жовчі, яка зливається у дванадцятипалу кишку, залежить швидкість руху калових мас. Кишківник орієнтується на об'єм виділеної жовчі й розуміє, з якою швидкістю далі треба рухати калові маси по кишківнику. І це впливає на дефекацію.

Олександр Ковчун "Фізична активність допомагає і жовчному міхуру, і кишківнику ефективніше рухати калові маси, що дає змогу вчасно та якісно випорожнюватися. А от обмеження фізичної активності, навпаки, призводить до порушення роботи жовчного міхура та зменшення активності руху калових мас по кишці."

Яка їжа покращує травлення?

Фрукти й овочі багаті на клітковину й допомагають активізувати перистальтику кишківника й покращити процес випорожнення.

Та експерт нагадує: якщо їх їсти забагато, наприклад, весною, коли починається активний продаж свіжих овочів, фруктів і зелені, це може дати зворотний ефект – збільшення скарг з боку шлунково-кишкового тракту, бо буде здуття.

Тож лікар рекомендує вводити ці продукти поступово. Тоді завдяки своїм ворсинкам вони дійсно допоможуть кишківнику правильно реагувати – рухати вміст кишки до виходу й відповідно покращувати дефекацію.

Для зменшення здуття кишківника гастроентеролог радить вживати фенхель, кмин, ромашку, м'яту та імбир.

Крім того, додавайте до їжі куркуму – ця приправа допомагає виділити більший об'єм жовчі. Якщо страва важка – смажена, гостра, що стимулює кислотність, куркума забезпечить коректне травлення. Але її можна не всім – тим, у кого камені в жовчному міхурі, вона може спровокувати приступ жовчнокам'яної хвороби.

Олександр Ковчун "Хочу зауважити, що швидкість вживання і процес пережовування їжі дуже впливає на подальші процеси травлення вже в кишківнику. Коли ви неквапно пережовуєте страву, їжа перемішується зі слиною. У цей час шлунок починає активно готуватися, щоб прийняти її – виділяється в достатній кількості соляна кислота. А та перемішується в шлунку з їжею і разом проштовхується у дванадцятипалу кишку, де повинна виділитися жовч і ферменти підшлункової залози. І вже потім спускається для травлення у кишківник."

Якщо їжа потраплятиме у шлунок великими шматками, не пережована, то ці процеси порушуватимуться і під дією бактерій вона буде просто гнити. Відповідно з’явиться здуття та неприємні відчуття. В результаті буде або закреп, або діарея, відтак організм недоотримає поживних речовин, адже продукти не засвояться як треба.

Сучасні методи лікування проблем травлення

Якщо скарги виникли недавно – кілька днів чи тижнів на фоні стресу або порушень у харчуванні – і лікар визначає, що це не хронічна патологія, то в першу чергу рекомендується зміна підходу до харчування. Залежно від того, на який орган є нарікання, підбирається відповідна дієта: обмежуються одні продукти, збільшується кількість інших.

Коли людина страждає від розладів травлення понад 6 місяців і неодноразово зверталася до лікаря, застосовують медикаментозну корекцію. Для кожного органа та системи призначаються свої лікарські засоби.