Тяга до солодкого – поширений симптом передменструального синдрому (ПМС) та стресу. Еволюція нагородила цукор титулом стратегічно важливого продукту за здатність швидко (але ненадовго) насичувати та давати енергію, щоб упоратися з потенційною загрозою.

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Тож у мозку до цукру досі особливе ставлення: його візит супроводжується виробленням дофаміну, який відповідає за регуляцію настрою. На додаток, мозок запам'ятовує, що цукор – це приємно, і згодом така поведінка починає підкріплюватись системою винагороди у мозку.

Цукор та стрес

Ще один урок еволюції – підвищувати рівень глюкози в крові під час стресу, щоб швидко здобути енергію. Робиться це завдяки гормону кортизолу: він вступає в гру в критичний момент і "розпаковує" запаси глюкози, яка зберігається у печінці та м'язах у формі глікогену.

Стрес має властивість затягуватись. Коли в крові тривалий час циркулює дуже багато кортизолу, він підвищує активність нейронів у частині мозку, яка контролює почуття голоду, – гіпоталамус. І тоді його нейрони починають передавати хибний сигнал про голодні в іншим частинам мозку – навіть якщо наша потреба в енергії не зросла.

Кортизол навіть може впливати на інші гормони, які визначають привабливість їжі для нас. Як правило, в стані стресу кортизол змусить нас вибирати продукти з високим вмістом жиру та цукру, щоб отримати з них якнайбільше енергії (і якнайшвидше!). Саме тому при стресі хочеться солодкого.

Якщо ви загалом ведете здоровий спосіб життя і збалансовано харчуєтеся, немає нічого страшного в тому, щоб з'їсти трохи більше солодкого під час ПМС. Спроби обмежити себе в якійсь їжі можуть призвести до ще більшої фіксації на ній. Замість заборон спробуйте дозволити собі невелику порцію того, що хочеться, і стежте за реакцією організму – можливо, це вже вас задовольнить.