Тяга к сладкому – распространенный симптом предменструального синдрома (ПМС) и стресса. Эволюция наградила сахар титулом стратегически важного продукта за способность быстро (но ненадолго) насыщать и давать энергию, чтобы справиться с потенциальной угрозой.

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Поэтому в мозгу к сахару еще особое отношение: его визит сопровождается выработкой дофамина, отвечающего за регуляцию настроения. Вдобавок, мозг запоминает, что сахар – это приятно, и впоследствии такое поведение начинает подкрепляться системой вознаграждения в мозге.

Сахар и стресс

Еще один урок эволюции – повышать уровень глюкозы в крови во время стресса, чтобы быстро получить энергию. Делается это благодаря гормону кортизола: он вступает в игру в критический момент и распаковывает запасы глюкозы, которая хранится в печени и мышцах в форме гликогена.

Стресс обладает свойством затягиваться. Когда в крови длительное время циркулирует большое количество кортизола, он повышает активность нейронов в части мозга, которая контролирует чувство голода – гипоталамус. И тогда его нейроны начинают передавать ложный сигнал о голодных в других частях мозга – даже если наша потребность в энергии не выросла.

Кортизол может даже влиять на другие гормоны, которые определяют привлекательность пищи для нас. Как правило, в состоянии стресса кортизол заставит нас выбирать продукты с высоким содержанием жира и сахара, чтобы получить из них больше энергии (и как можно быстрее!). Именно поэтому при стрессе хочется сладкого.

Если вы в общем ведете здоровый образ жизни и сбалансированно питаетесь, нет ничего страшного в том, чтобы съесть чуть-чуть более сладкого во время ПМС. Попытки ограничить себя в какой-нибудь пище могут привести к еще большей фиксации на ней. Вместо запретов попытайтесь позволить себе небольшую порцию того, что хочется, и следите за реакцией организма – возможно, это вас уже удовлетворит.