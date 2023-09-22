Новое исследование искусственных подсластителей

Возможным влиянием аспартама на интеллектуальные способности заинтересовались ученые из Медицинского колледжа при Университет штата Флорида (США). В предварительном исследовании эта же команда проследила связь между потреблением аспартама и тревожным поведением мышей, причем эффект распространился на два поколения лабораторных животных.

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Поскольку во время обучения часто есть эмоциональный компонент (информация запоминается лучше, если сопровождается "правильными" эмоциями), ученые решили проверить влияние аспартама на когнитивные функции.

Как и в предыдущей серии экспериментов, двум группам испытуемых мышей в течение 16 недель давали питьевую воду, в которой содержалось 0,015% и 0,03% аспартама. Эта дозировка составляет 7% и 15% от максимальной суточной нормы потребления для людей, установленной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Рекомендованная норма эквивалентна 237 миллилитрам диетического напитка с аспартамом в день. Контрольная группа животных употребляла чистую воду.

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На 4, 8 и 12 неделях с начала эксперимента с мышами проводили когнитивные тесты. В частности, с помощью разных лабиринтов ученые оценивали пространственную память и обучаемость. В лабиринте Барнса, например, животным требовалось найти безопасное место под одним из 40 отверстий, расположенных на круглой поверхности.

Мыши из контрольной группы быстро находили нужное отверстие. Грызунам, пившим воду с аспартамом, нужно гораздо больше времени, чтобы освоить задачу. Кроме того, когда самцов из групп, которым давали подслащенную воду, скрестили с неупотребляемыми аспартами самками, у их потомства как мужского, так и женского пола в первом поколении наблюдались аналогичные проблемы в обучении и памяти.

Впрочем, на следующем поколении эффект уже не обнаружился. Учитывая это, ученые предположили, что влияние аспартама привело к изменениям в сперме подопытных животных.