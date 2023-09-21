Какие продукты уменьшают запах чеснока

Своим характерным запахом и вкусом чеснок обязан алицину. Это вещество, выделяемое ферментом под названием алиназа. Ученые уже составляли рейтинги продуктов, помогающих эффективно преодолеть запах чеснока.

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К примеру, в 2016 году исследователи из Университета Огайо (США) провели эксперименты с добровольцами, которые заедали и запивали чеснок разными продуктами и напитками. Анализ состава летучих веществ в выдохе позволил выбрать из этих продуктов самые лучшие: ими стали листья салата и свежая мята, содержащие ферменты и фенолы. Также в список традиционно входили цикорий, картофель, баклажаны, сушеные и свежие травы, фрукты, лимонный сок, зеленый чай.

Йогурт ослабляет запах чеснока

В новом исследовании ученые показали, что простой йогурт из цельного молока предотвращает попадание в воздух почти всех летучих соединений, ответственных за резкий запах чеснока.

Для каждого эксперимента исследователи помещали одинаковое количество сырого чеснока в стеклянные бутылки. Они проверяли, что этот чеснок высвобождает достаточно высокие концентрации летучих веществ на основе серы настолько высоки, что нос человеческий может их обнаружить. Для измерения уровней летучих молекул в газообразной форме, присутствовавших до и после каждой обработки, применили масс-спектрометрию.

Оказалось, что йогурт эффективно снижает содержание основных летучих веществ сырого чеснока, вызывающих неприятный запах. Эти результаты станут основой будущих исследований, анализируют разные белки. Их можно будет включать в состав идеального чесночного продукта, который не производит столь сильный и длинный неприятный запах.

Кроме того, исследователи протестировали дезодорирующий эффект йогурта и его отдельных компонентов на жареном чесноке. Они обнаружили, что жарка чеснока сама по себе значительно уменьшает количество летучих соединений, вызывающих запах.