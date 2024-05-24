Деякі дослідження вказують на можливі позитивні аспекти порнографії, такі як допомога в сексуальній соціалізації молодих людей. Проте критики стверджують, що порно може створювати спотворені очікування від сексуальних стосунків та сприяти насильству проти жінок. У будь-якому випадку, іноді це призводить до формування залежності.

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Дослідники з Університету Чарльза Дарвіна в Австралії вивчили проблеми, пов'язані з надмірним або компульсивним переглядом порнографії. У дослідженні брали участь 213 осіб віком від 18 до 79 років. Майже дві третини з них під час опитування повідомили, що порно дивляться щонайменше один раз на тиждень.

Які люди частіше стають залежними від порно

Результати їхнього дослідження показали, що в одиноких людей, які зазнають труднощів із регуляцією своїх емоцій, вища ймовірність розвитку такої залежності. Більший ризик мали чоловіки, проблеми не залежали від віку респондента.

Вчені виділили новий потенційно важливий чинник: можливість взаємодії з авторами на онлайн-платформах. Виявилося, що ті, хто спілкується зі творцями контенту, менш схильні до надмірного перегляду. Цей напрямок вимагає подальшого вивчення.

Як побороти залежність від порно

Надмірне споживання порно може призвести до низької самооцінки, зниження продуктивності, поганого настрою, тривожності. Також науковці підкреслили, що відмінність у поглядах на порно всередині пари може викликати конфлікти, посилюючи напруженість у стосунках.

Проблеми з регуляцією емоцій, що посилюються переглядом порно, можуть призвести до соціальної ізоляції та посилення почуття самотності. Розширення соціальних контактів та психологічна підтримка можуть бути корисними для подолання цієї залежності.