Некоторые исследования указывают на возможные положительные аспекты порнографии, такие как помощь в сексуальной социализации молодых людей. Однако критики утверждают, что порно может создавать искаженные ожидания от сексуальных отношений и способствовать насилию против женщин. В любом случае, иногда это приводит к формированию зависимости.

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Исследователи из Университета Чарльза Дарвина в Австралии изучили проблемы, связанные с чрезмерным или компульсивным просмотром порнографии. В исследовании участвовали 213 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Почти две трети из них во время опроса сообщили, что порно смотрят по меньшей мере один раз в неделю.

Какие люди чаще становятся зависимыми от порно

Результаты их исследования показали, что у одиноких людей, которые испытывают трудности с регуляцией своих эмоций, выше вероятность развития такой зависимости. Больший риск имели мужчины, проблемы не зависели от возраста респондента.

Ученые выделили новый потенциально важный фактор: возможность взаимодействия с авторами на онлайн-платформах. Оказалось, что те, кто общается с создателями контента, менее склонны к чрезмерному просмотру. Это направление требует дальнейшего изучения.

Как побороть зависимость от порно

Чрезмерное потребление порно может привести к низкой самооценке, снижению производительности, плохому настроению, тревожности. Также ученые подчеркнули, что различие во взглядах на порно внутри пары может вызывать конфликты, усиливая напряженность в отношениях.

Проблемы с регуляцией эмоций, усиливающиеся просмотром порно, могут привести к социальной изоляции и усилению чувства одиночества. Расширение социальных контактов и психологическая поддержка могут быть полезными для преодоления этой зависимости.