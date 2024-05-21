Что такое девственность
Девственная плева – небольшой тонкий кусочек ткани у входа во влагалище. Он образован фрагментами тканей, оставшихся от развития плода. Размер, форма и толщина девственной плевы уникальны и могут со временем меняться.
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В консервативных культурах целая девственная плева считается признаком девственности. Считается, что во время первого полового акта женщины ее девственность разрывается из-за проникновения, что вызывает кровотечение и в некоторых случаях боль.
Но разорванная плева не является признаком потери девственности женщины. Дело в том, что девственная плева не всегда разрывается, а чаще просто растягивается, а во-вторых, эта нежная мембрана может растягиваться по разным причинам, кроме полового акта.
Различные факторы могут быть причиной растяжения девственности: от напряженной физической активности, такой как верховая езда, езда на велосипеде, гимнастика и танцы, до мастурбации, введения тампонов и перекрестного вагинального ультразвукового исследования.
Можно ли вернуть девственность
Естественным путем невозможно восстановить девственность, поскольку девственность не может "вырасти снова" или восстановить свою первоначальную форму и эластичность естественным путем.
Но существует гименопластика – хирургический процесс восстановления девственности. Разные клиники указывают, что это несложная процедура, после которой каждая женщина восстанавливается по-разному, но в большинстве случаев процесс заживления занимает от 4 до 6 недель.
Операцию гименопластики должен выполнять пластический хирург или гинеколог под местной, или общей анестезией. Существует несколько способов выполнения этой операции, например:
- Зашивание девственной плевы – базовый метод проведения гименопластики. Швы обычно рассасываются в течение нескольких дней, поэтому пациентам не нужно возвращаться в клинику, чтобы снять их. Весь процесс занимает около 30 – 40 минут.
- Реконструкция девственной плевы – метод часто применяется, когда недостаточно ткани для сшивания девственной плевы. Тогда ее восстанавливают с использованием живых тканей, взятых из тела пациента. Операцию проводят амбулаторно в течение нескольких часов.