Зміна кольору волосся у дорослих

Колір волосся та шкіри залежить від концентрації речовини меланіну. Чим світліше волосся, тим менше в них меланіну. Тобто у брюнетів або людей із каштановим кольором волосся більше меланіну, ніж у русявих.

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Колір волосся також залежить від генетики, але протягом життя може змінюватись. З віком кількість меланіну зменшується, волосся втрачає колір і сивіє.

Крім вікових змін на структуру волосся впливають режим та тип харчування, лікарські препарати та інші фактори навколишнього середовища. Наприклад, запальні процеси чи хімієтерапія іноді викликає потемніння волосся. Але всі ці фактори впливають на структуру волосся, а не на вміст меланіну в них.

Зміна кольору волосся у дітей

Також відомо, що світле волосся дитини може потемніти в процесі дорослішання. Вчені припускають, що це відбувається через вплив ультрафіолету. Але наразі точна причина невідома.

Існує мало досліджень, які розглядали б причини потемніння волосся з віком. В основному вчені вивчають сиве волосся.