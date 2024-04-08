Порнографія не віяння сучасності. За останні десятиліття вона лише змінила свою специфіку. Якщо раніше йшлося швидше про літературні твори, малюнки та скульптури, то зараз передову позицію займають відеоролики та фільми.

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З появою інтернету різноманітність та доступність відео та інших матеріалів порнографічного змісту зросли – більше не потрібно шукати журнали, касети чи диски. Достатньо просто ввести потрібний запит у пошуковій системі.

Перебільшення у порно

Оргазми. В порнографії статевий акт часто триває набагато довше, ніж в реальному житті. Якби такий секс практикували в реальному житті він міг би призвести до ушкоджень та подразнень через довге тертя.

Також порно найчастіше жінки відчувають яскраве задоволення від будь-якої дії чоловіка, а до оргазму приходять одночасно з партнером і без будь-якої додаткової стимуляції. Спостерігаючи за цим жінка може подумати, що з нею щось не так.

"Ідеальні" тіла. Індустрія порнографії найчастіше демонструє нам людей з ідеальними з погляду стандартів медіа параметрами. Рельєф м'язів, розмір грудей та статевого члена, відсутність волосся на тілі, колір та форма геніталій – при відборі акторів та фінальної ретуші роликів та фотографій цьому приділяють дуже пильну увагу.

Чи можуть усі люди відповідати таким суворим та нереалістичним стандартам? Ні. Це не потрібно. Кожна людина індивідуальна та красива. Не потрібно порівнювати себе зі стандартами краси, які диктує суспільство, – це може призвести до зниження самооцінки, розладів харчової поведінки, дисморфофобії.

Розмови. У житті відкритий діалог між партнерами про секс та переваги відіграє важливу роль в отриманні задоволення. Крім того, важливо не забувати про принцип активної згоди — важливо промовляти своє бажання чи небажання спробувати ту, чи іншу сексуальну практику. У порно така модель поведінки просто не потрібна. Актори діють за заздалегідь узгодженим сценарієм.