Порнография не веяние современности. За последние десятилетия она лишь изменила свою специфику. Если раньше речь шла скорее о литературных произведениях, рисунки и скульптуры, то сейчас передовую позицию занимают видеоролики и фильмы.

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С появлением интернета разнообразие и доступность видео и других материалов порнографического содержания выросли – больше не нужно искать журналы, кассеты или диски. Достаточно просто ввести нужный запрос в поисковой системе.

Преувеличения в порно

Оргазмы. В порнографии половой акт часто длится гораздо дольше, чем в реальной жизни. Если бы такой секс практиковали в реальной жизни он мог бы привести к повреждениям и раздражениям из-за долгого трения.

Также порно чаще всего женщины испытывают яркое удовольствие от любого действия мужчины, а к оргазму приходят одновременно с партнером и без какой-либо дополнительной стимуляции. Наблюдая за этим женщина может подумать, что с ней что-то не так.

"Идеальные" тела. Индустрия порнографии чаще всего демонстрирует нам людей с идеальными с точки зрения стандартов медиа параметрами. Рельеф мышц, размер груди и полового члена, отсутствие волос на теле, цвет и форма гениталий – при отборе актеров и финальной ретуши роликов и фотографий этому уделяют очень пристальное внимание.

Могут ли все люди соответствовать таким строгим и нереалистичным стандартам? Нет. Это не нужно. Каждый человек индивидуален и красив. Не нужно сравнивать себя со стандартами красоты, которые диктует общество, – это может привести к снижению самооценки, расстройств пищевого поведения, дисморфофобии.

Разговоры. В жизни открытый диалог между партнерами о сексе и предпочтениях играет важную роль в получении удовольствия. Кроме того, важно не забывать о принципе активного согласия - важно проговаривать свое желание или нежелание попробовать ту, или иную сексуальную практику. В порно такая модель поведения просто не нужна. Актеры действуют по заранее согласованному сценарию.