Некоторые люди могут плакать или грустить после секса. Не потому, что секс не понравился или они не получили оргазм, а просто без причины. В медицине это явление получило название посткоитальная дисфория (ПКД) – чувство грусти, беспокойства или агрессии после полового акта, или мастурбации.

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Посткоитальная дисфория

Согласно результатам одного опроса, 46% женщин хоть раз в жизни плакали после секса. Исследование ПКД у мужчин показало, что 41% из 1635 участников испытывали это в какой-то момент жизни, а 3,1% испытывают регулярно.

К симптомам ПКД относят:

депрессию;

плач;

беспокойство;

раздражение или агрессию;

сожаление или вину;

стыд;

панические атаки.

Почему люди плачут после секса

Депрессия. Исследование показало, что психологический стресс является проблемой, которая тесно связана с ПКД. У людей с депрессией это явление происходит с большей вероятностью.

Тревога. Плач – распространенная реакция на тревогу, а плач после секса может быть реакцией на снятие физического напряжения или беспокойства относительно сексуальной активности.

Триггер. Секс и оргазм могут заставить людей чувствовать себя более уязвимыми и незащищенными. Из-за этого они более восприимчивы к воспоминаниям о тяжелых или травмирующих событиях. Даже во время приятного сексуального контакта по согласию секс может стать триггером.

Физический дискомфорт. Диспареуния – медицинский термин, который означает болезненные ощущения в области половых органов. Это состояние имеют около 7,5% женщин в возрасте 16 – 74 лет во время вагинального проникновения.

Гормоны. Секс может вызвать выброс в организм ряда гормонов, в том числе окситоцина и дофамина. Оргазмы также могут вызвать выброс гормона пролактина. Повышение и последующее снижение уровня гормонов во время и после секса могут повлиять на настроение.

Что делать

Посткоитальная дисфория может быть диагностирована врачом-сексологом или терапевтом. Если после секса вы чувствуете грусть, беспокойство или подавленность, можно попробовать самостоятельно успокоиться с помощью этих методов:

ведение дневника;

техники релаксации;

теплый душ;

упражнения на глубокое дыхание;

абстрактные занятия, например просмотр фильма;

общение с партнером.

В долгосрочной перспективе может помочь разговор со специалистом. Это может быть индивидуальная консультация или парная. Последнее может быть хорошей идеей, если ПКД влияет на партнера или если вы считаете, что именно проблемы в отношениях способствуют посткоитальной дисфории.