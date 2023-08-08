Магній переважно зберігається в кістках і всередині клітин організму. Тільки один відсоток вмісту мінералу припадає на кров. Але по магнію в крові можна зрозуміти, чи вистачає його в організмі, чи ні.

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Функції магнію

Магній виконує кілька важливих функцій:

допомагає нервовій системі передавати імпульс до м'язових волокон, а самим м'язам – скорочуватися;

регулює ритм серця та частоту його ударів;

контролює рівень артеріального тиску;

підтримує міцність кісток та допомагає кальцію засвоюватися в організмі.

Просто так і без причин аналіз на магній крові не здають. Для цього потрібні показання, які визначає лікар.

Найчастіше перевіряють рівень магнію при:

скаргах на судоми та порушення ритму серця;

хронічні захворювання, такі як цукровий діабет і хронічна хвороба нирок;

вагітності – у вагітних при нестачі магнію може піднятися артеріальний тиск, а це небезпечно для мами та дитини;

залежність від алкоголю;

прийом ліків, що впливають на рівень магнію в організмі, наприклад сечогінних або інгібіторів протонної помпи, які зменшують вироблення шлункового соку.

У цих випадках у крові магнію міститься або мало, або з надлишком.

Як підготуватися

Готуватися до аналізу зазвичай не потрібно. Але якщо ви приймаєте якісь ліки чи добавки, повідомте про це лікарю заздалегідь. Можливо, вони впливають на рівень мінералу у крові. І якщо здати кров і випити перед цим такі препарати, можна отримати недостовірний результат.

Кров для аналізу на магній беруть з однієї з вен, розташованих в області ліктьового згину. Потрібну кількість збирають у стерильну пробірку та відправляють до лабораторії.

Що означають результати

Результати потрібно оцінювати разом зі скаргами людини та її діагнозами, якщо вони є. Нормальний рівень магнію крові коливається не більше від 1,7 до 2,2 міліграма на децилітр. Або від 0,85 до 1,10 ммоль на літр.

Але у випадку з магнієм норма – поняття розтяжне. Наприклад, у вагітних у другому та третьому триместрах показник буває нижчим, і для них це нормально.