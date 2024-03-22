Чому шкіра втрачає тонус

Під тонусом шкіри розуміють її пружність, здатність набувати початкової форми після деформації. Залежить це від кількох чинників.

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Наприклад, у міру старіння шкіра провисає під дією сили тяжіння, клітини повільніше діляться і гірше синтезують колаген та еластин, які відповідають за пружність шкіри. Також зменшується концентрація ендогенної гіалуронової кислоти, а судини не можуть настільки ефективно постачати кров в тканини.

На тонус шкіри та вміст води в організмі впливає харчування. Як показують дослідження, дефіцит вітамінів А, Е та С, рибофлавіну, цинку, селену та деяких незамінних жирних кислот викликає аномалії шкіри та волосся.

Відіграє роль у цьому і рівень фізичної активності, тому що навантаження підвищують приплив крові до шкіри, а також адекватний режим сну та відпочинку та шкідливі звички. Нікотин та спирт прискорюють клітинне старіння, руйнування колагену та обвисання шкіри.

Знижений тонус призводить до того, що шкіра стає в'ялою, пористою та обвисає, складки не розгладжуються, з'являються зморшки. Через це нерідко опускається підборіддя, а овал обличчя спливає вниз.

Як худнути безпечно для шкіри

Як ми писали вище, фізична активність корисна для тонусу шкіри. Однак екстремальні навантаження та різке схуднення на шкіри можуть позначитися негативно. Річ у тім, що в міру набору ваги шкіра починає розширюватися.

Якщо перебувати в новому стані недовго або виходити з нього поступово, шкіра встигне стягнутися назад. В іншому випадку утворюються складки, тертя яких одна об одну викликає подразнення, а м'язовий корсет не може належним чином підтримувати внутрішні органи.

Тому худнути треба грамотно: не від відмови від їжі, а за допомогою дотримання правильної дієти. Однак харчуванням план схуднення не обмежується: важливо не поспішати, виконувати не тільки силові, а й обов'язково аеробні, кардіо вправи, робити розтяжку, розминку та заминку.

У процесі схуднення важливо також проходити курс обгортання або масажу, щоб відновити відтік лімфи, покращити мікроциркуляцію крові та зміцнити стінки судин. Однак масаж має протипоказання: кісти яєчників, ендометріоз, новоутворення, пошкодження цілісності шкірного покриву.

Також потрібно доглядати за шкірою: використовувати пінки для вмивання, скраби (тільки не абразивні), креми або масла, робити маски, видаляти шкіру, що огрубіла, пемзою або спеціальною губкою. Перед виходом надвір необхідно наносити сонцезахисні засоби. Можна підвищити тонус шкіри за допомогою контрастного душу – чергування гарячої та холодної води протягом 10–15 хвилин.

Нарешті, щоб знизити ризик обвисання шкіри, потрібно достатньо спати, правильно харчуватися (у раціоні має бути багато клітковини та нежирного білка), пити чисту воду та відмовитися від тютюну та алкоголю.

Як повернути шкірі пружність

Якщо шкіра все-таки обвисла, потрібно продовжувати доглядати за нею, вживати достатню кількість води та правильно харчуватися.

Можна носити компресійний одяг, який надійно скріпить обвислу шкіру, знизить тертя, біль, свербіж та зменшить ризик подразнення та інфекції. А ось креми для підвищення пружності, – ідея сумнівна: найчастіше це просто маркетинг, який не має під собою доказової бази.

Нарешті, від обвислої шкіри можна позбутися за допомогою хірургічних втручань. Це можуть бути операції з підтяжки окремих частин тіла. А в деяких випадках достатньо неінвазивних процедур для видалення старої шкіри та стимуляції росту нових клітин та вироблення колагену.