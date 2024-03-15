Міжнародна непатентована назва Оземпіку – семаглутид. Препарат належать до групи агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду один (ГГП-1).

Також на тему У США схвалили перший препарат, який знижує ризик виникнення харчової алергії

Механізм дії Оземпіку

Покращує вивільнення інсуліну – гормону, що пропускає глюкозу в клітини організму.

Знижує вироблення глюкагону – гормону, що стимулює вивільнення глюкози з депо в печінці. Він починає діяти, якщо людина протягом кількох годин не вживає їжу.

Затримує їжу у шлунку.

Знижує апетит.

Зрештою, всі ці механізми зумовлюють головний ефект – зниження рівня цукру в крові. У цьому полягає одне з основних завдань при лікуванні цукрового діабету – контроль глікемії.

Для чого зазвичай призначають Оземпік

Показанням для призначення препарату Оземпік є цукровий діабет другого типу. Препарат призначається як монотерапія або в комбінації з іншими препаратами на тлі зміни способу життя – дієти та фізичних вправ.

Мета призначення – покращити контроль рівня глюкози та знизити вагу при супутньому ожирінні. "Оземпік" також використовується для зниження ризику великих серцево-судинних подій, на зразок інфаркту міокарда, у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу.

Зниження ваги

Застосування Оземпіка та його аналогів для лікування ожиріння та зниження маси тіла активно вивчається та показує високу ефективність.

Ожиріння – захворювання, яке спричиняє значне підвищення ризиків смертності, насамперед від серцево-судинних ускладнень. Його лікування потребує комплексного підходу: коригування способу життя, психологічної підтримки, грамотного використання лікарських засобів.

При цьому препарати семаглутиду не можна використовувати без призначення лікаря.

Зараз набирає популярності прийом Оземпіка для швидкого схуднення, щоб скинути кілька небажаних кілограмів у короткий термін. Медична та наукова спільнота категорично не схвалює таку стратегію приймання препарату – це суперечить його показанням, може призвести до розвитку небажаних реакцій та побічних ефектів.

Як Оземпік впливає на вагу та апетит

Препарат знижує загальну масу тіла та масу жирової тканини внаслідок зниження апетиту та зменшення споживання енергії. Механізм включає посилення сигналів ситості та послаблення сигналів голоду, що допомагає контролювати споживання їжі. Крім цього, семаглутид знижує потяг до їжі з високим вмістом жирів.

У клінічних дослідженнях семаглутид позитивно впливав на ліпіди плазми, знижував систолічний артеріальний тиск і вираженість запалення.

Суспільний резонанс навколо Оземпіку

Приймання семаглутиду для схуднення – одна з обговорюваних тем у світській хроніці. Зірки розповідають про свій досвід приймання препарату, ставлення до цього, результати та побічні ефекти.

Але ми нагадуємо, що все це лише досвід інших людей. Не варто спиратися на нього при ухваленні рішення про вибір препарату або відмову від нього. Важливо враховувати дослідження, думку науки і лікаря, який знає особливості вашого організму та психіки.

Для когось Оземпік може стати єдиним способом впоратися з ожирінням – не варто через це звинувачувати себе у нестачі мотивації та сили волі. Ожиріння – таке ж захворювання, як і решта. Воно потребує лікування та підходу, який враховуватиме переваги та індивідуальні можливості пацієнта.

Хтось може знизити вагу до здорових значень лише за допомогою коригування харчування та здорової фізичної активності – це також нормально.

Але точно нині точно можна стверджувати, що не варто приймати Оземпік, якщо у вас немає цукрового діабету другого типу та ожиріння.