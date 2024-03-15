Международное непатентованное название Оземпика – семаглутид. Препарат относится к группе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида один (ГГП-1).

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Механизм действия Оземпика

Улучшает высвобождение инсулина – гормона, пропускающего глюкозу в клетки организма.

Снижает выработку глюкагона – гормона, стимулирующего высвобождение глюкозы из депо в печени. Он начинает действовать, если человек в течение нескольких часов не употребляет пищу.

Задерживает пищу в желудке.

Снижает аппетит.

В конце концов, все эти механизмы обуславливают главный эффект – снижение уровня сахара в крови. В этом заключается одна из основных задач при лечении сахарного диабета – контроль гликемии.

Для чего обычно назначают Оземпик

Показанием для назначения препарата Оземпик является сахарный диабет второго типа. Препарат назначается как монотерапия или в комбинации с другими препаратами на фоне изменения образа жизни – диеты и физических упражнений.

Цель назначения – улучшить контроль уровня глюкозы и снизить вес при сопутствующем ожирении. "Оземпик" также используется для снижения риска крупных сердечно-сосудистых событий, вроде инфаркта миокарда, у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Снижение веса

Применение Оземпика и его аналогов для лечения ожирения и снижения массы тела активно изучается и показывает высокую эффективность.

Ожирение – заболевание, которое вызывает значительное повышение рисков смертности, прежде всего от сердечно-сосудистых осложнений. Его лечение требует комплексного подхода: корректировки образа жизни, психологической поддержки, грамотного использования лекарственных средств.

При этом препараты семаглутида нельзя использовать без назначения врача.

Сейчас набирает популярность прием Оземпика для быстрого похудения, чтобы сбросить несколько нежелательных килограммов в короткий срок. Медицинское и научное сообщество категорически не одобряет такую стратегию приема препарата – это противоречит его показаниям, может привести к развитию нежелательных реакций и побочных эффектов.

Как Оземпик влияет на вес и аппетит

Препарат снижает общую массу тела и массу жировой ткани вследствие снижения аппетита и уменьшения потребления энергии. Механизм включает усиление сигналов сытости и ослабление сигналов голода, что помогает контролировать потребление пищи. Кроме этого, семаглутид снижает тягу к пище с высоким содержанием жиров.

В клинических исследованиях семаглутид положительно влиял на липиды плазмы, снижал систолическое артериальное давление и выраженность воспаления.

Общественный резонанс вокруг Оземпика

Прием семаглутида для похудения – одна из обсуждаемых тем в светской хронике. Звезды рассказывают о своем опыте приема препарата, отношение к этому, результаты и побочные эффекты.

Но мы напоминаем, что все это лишь опыт других людей. Не стоит опираться на него при принятии решения о выборе препарата или отказе от него. Важно учитывать исследования, мнение науки и врача, который знает особенности вашего организма и психики.

Для кого-то Оземпик может стать единственным способом справиться с ожирением – не стоит из-за этого винить себя в недостатке мотивации и силы воли. Ожирение – такое же заболевание, как и остальные. Оно требует лечения и подхода, который будет учитывать предпочтения и индивидуальные возможности пациента.

Кто-то может снизить вес до здоровых значений только с помощью корректировки питания и здоровой физической активности – это также нормально.

Но точно сейчас точно можно утверждать, что не стоит принимать Оземпик, если у вас нет сахарного диабета второго типа и ожирения.