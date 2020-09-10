Запаморочення, зірочки в очах, втрата рівноваги – чому виникає один або декілька з цих симптомів при підйомі зі свого місця або вставанні з ліжка? Якщо це припиняється протягом декількох секунд, турбуватися не варто.

Але якщо відчуття запаморочення після того, як ви встали, не вщухає, а посилюється – потрібно поговорити з лікарем, пише Time.

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Чому виникає запаморочення при вставанні

Серце – це помпа, і коли ви раптово встаєте, кількість крові, що надходить в серце, зменшується. Це може призвести до тимчасового зниження артеріального тиску, і для коригувальних механізмів потрібно короткий проміжок часу, щоб виправити це.

У медицині такий стан називається ортостатична гіпотензія – зниження артеріального тиску до моменту нормалізації. Якщо ви відчуваєте подібне зрідка, то цю проблему можна легко виправити.

Наприклад, ви недостатньо поїли чи випили води. Пропуск часу приймання їжі призводить до падіння рівня цукру в крові, через що відбувається зневоднення і сповільнюється кровообіг. До інших причин такого роду відносяться тренування, тепловий удар, вагітність, споживання алкоголю і брак сну.

Коли варто звернутися до лікаря через запаморочення

У тому випадку, якщо напади запаморочення відбуваються часто і не вщухають, тобто якщо запаморочення дійсно посилюється, чим довше ви стоїте, слід звернутися до лікаря. Це означає, що артеріальний тиск знизився і не відновлюється.

Ортостатична гіпотензія стає більш поширеною з віком – до 60 років вона розвивається у 5-10% людей. Згідно з дослідженнями, в такому стані підвищується ризик падінь і переломів кісток серед людей середнього віку.

Якщо вам здається, що кімната паморочиться або обертається, причиною може бути проблема у внутрішньому вусі, відома як вертиго (вестибулярні запаморочення). Воно може бути викликане вушними інфекціями або травмами голови та вимагає медичної допомоги.

І ще однією ознакою серйозності ситуації є втрата свідомості, навіть на кілька секунд, після того, як ви встали. Тут необхідно медичне обстеження для виявлення потенційного розладу, пов'язаного з серцем, нервовою або ендокринною системою.

Крім того, багато пацієнтів приймають ліки, які знижують кров'яний тиск або самі по собі, або як побічний ефект. У таких випадках необхідно проконсультуватися з лікарем, який змінить дозування або запропонує альтернативу.