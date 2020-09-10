Головокружение, звездочки в глазах, потеря равновесия – почему возникает один или несколько из этих симптомов при подъеме со своего места или вставания с постели? Если это прекращается в течение нескольких секунд, беспокоиться не стоит.

Но если чувство головокружения после того, как вы встали, не утихает, а усиливается – нужно поговорить с врачом, пишет Time.

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Почему возникает головокружение при вставании

Сердце – это насос, и когда вы внезапно встаете, количество крови, поступающей в сердце, уменьшается. Это может привести к временному снижению артериального давления, и для корректирующих механизмов нужно короткий промежуток времени, чтобы исправить это.

В медицине такое состояние называется ортостатической гипотензией – снижением артериального давления до момента нормализации. Если вы чувствуете подобное изредка, то эту проблему можно легко исправить.

Например, вы недостаточно поели или выпили воды. Пропуск времени приема пищи приводит к падению уровня сахара в крови, из-за чего происходит обезвоживание и замедляется кровообращение. К другим причинам такого рода относятся тренировки, тепловой удар, беременность, потребление алкоголя и недостаток сна.

Когда стоит обратиться к врачу из-за головокружения

В том случае, если приступы головокружения происходят часто и не утихают, то есть если головокружение действительно усиливается, чем дольше вы стоите, следует обратиться к врачу. Это означает, что артериальное давление снизилось и не восстанавливается.

Ортостатическая гипотензия становится более распространенной с возрастом – до 60 лет она развивается у 5-10% людей. Согласно исследованиям, в таком состоянии повышается риск падений и переломов костей среди людей среднего возраста.

Если вам кажется, что комната кружится или вращается, причиной может быть проблема во внутреннем ухе, известная как вертиго (вестибулярные головокружения). Она может быть вызвана ушными инфекциями или травмами головы и требует медицинской помощи.

И еще одним признаком серьезности ситуации является потеря сознания, даже на несколько секунд, после того, как вы встали. Здесь необходимо медицинское обследование для выявления потенциального расстройства, связанного с сердцем, нервной или эндокринной системой.

Кроме того, многие пациенты принимают лекарства, которые снижают кровяное давление или сами по себе, или как побочный эффект. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом, который изменит дозировку или предложит альтернативу.