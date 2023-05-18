З віком наші тіла змінюються: часто додається вага, м'язи вже не такі сильні, а шкіра не така гладенька. Деякі люди похилого віку почуваються некомфортно у своїх старіючих тілах.

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Літні люди займаються сексом

Попри все це, багато літніх пар отримують більше задоволення від свого сексуального життя, ніж молоді. Після 45 років жінки відчувають оргазми навіть частіше, ніж до 35 років. Деякі дізнаються, що таке оргазм, вперше у 40 чи 50 років.

Дослідження, в якому брали участь 806 жінок похилого віку у середньому 67 років, показало, що 60% учасниць були задоволені своїм сексуальним життям. Причому відсоток сексуально задоволених жінок збільшувався з віком, а половина жінок віком від 80 років майже завжди повідомляли про сексуальне задоволення. Багато хто відзначив, що досягали оргазму неочевидними способами: пестощами та іншими видами близькості.

Секс-іграшки для літніх жінок

Освіжити сексуальне життя людей похилого віку допомагають секс-іграшки. Деякі лікарі навіть прописують їх на лікування симптомів менопаузи. Вони покращують сон і зменшують припливи (раптові напади жару та надмірного потовиділення). Вібратори корисні при деяких захворюваннях піхви, а також при зниженні сексуальних відчуттів, низькому лібідо або нездатності насолодитися оргазмом.

Вагінальні кульки тренують м'язи тазового дна та допомагають боротися з нетриманням сечі. Є жінки, які завдяки іграшкам відчувають свій перший оргазм у 70 років!

Секс-іграшки для літніх чоловіків

Для чоловіків теж є багато корисних пристроїв, наприклад ерекційні кільця. Вони дозволяють довше підтримувати ерекцію, а також затримують еякуляцію. Досягти ерекції допомагають спеціальні чоловічі вібратори. З ними ж можна відчути оргазм без ерекції: вібрація стимулює нерви статевого члена та посилює сигнали, що посилаються в мозок.

Звичайно, нам ще нескінченно далеко до того, щоби секс-іграшки виписували за рецептом у поліклініці, але можна почати хоча б з того, щоб відкрито розмовляти з лікарем про свої сексуальні проблеми. Чим менше буде збентеження, тим швидше питання сексуального здоров'я людей похилого віку стануть такими ж важливими, як і зниження артеріального тиску.