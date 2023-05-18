С возрастом наши тела меняются: часто прибавляется вес, мышцы уже не так сильны, а кожа не такая гладкая. Некоторые пожилые люди чувствуют себя некомфортно в своих стареющих телах.

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Пожилые люди занимаются сексом

Несмотря на это, многие пожилые пары получают больше удовольствия от своей сексуальной жизни, чем молодые. После 45 лет женщины испытывают оргазмы даже чаще, чем до 35 лет. Некоторые узнают, что такое оргазм, впервые в 40 или 50 лет.

исследование, в котором участвовали 806 пожилых женщин в среднем 67 лет, показало, что 60% участниц были удовлетворены своей сексуальной жизнью. Причем процент сексуально удовлетворенных женщин увеличивался с возрастом, а половина женщин от 80 лет почти всегда сообщали о сексуальном удовольствии. Многие отметили, что достигали оргазма неочевидными способами: ласками и другими видами близости.

Секс-игрушки для пожилых женщин

Освежить сексуальную жизнь пожилых людей помогают секс-игрушки. Некоторые врачи даже прописывают их для лечения симптомов менопаузы. Они улучшают сон и уменьшают приливы (внезапные приступы жара и чрезмерное потоотделение). Вибраторы полезны при некоторых заболеваниях влагалища, а также при понижении сексуальных ощущений, низком либидо или неспособности насладиться оргазмом.

Вагинальные шарики тренируют мышцы тазового дна и помогают бороться с недержанием мочи. Есть женщины, которые благодаря игрушкам испытывают свой первый оргазм в 70 лет!

Секс-игрушки для пожилых мужчин

Для мужчин тоже много полезных устройств, например эрекционные кольца. Они позволяют дольше поддерживать эрекцию, а также задерживают эякуляцию. Достичь эрекции помогают специальные мужские вибраторы. С ними же можно почувствовать оргазм без эрекции: вибрация стимулирует нервы полового члена и усиливает сигналы, ссылающиеся в мозг.

Конечно, нам еще бесконечно далеко до того, чтобы секс-игрушки выписывали по рецепту в поликлинике, но можно начать хотя бы с того, чтобы открыто разговаривать с врачом о своих сексуальных проблемах. Чем меньше будет смущение, тем быстрее вопросы сексуального здоровья пожилых людей станут такими же важными, как и снижение артериального давления.