Чому різко коле серце

Синдром прекардіального захоплення – різкий біль у лівій верхній частині грудей. Фактично болить не серце, а плевра – плівка, яка вистилає грудну порожнину. Вчені думають, що це відбувається через защемлення або подразнення плевральних нервів.

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Найчастіше такий колючий біль у грудях зустрічається у дітей віком від 6 років і молодих людей. Можливо, він пов'язаний з інтенсивними періодами росту, тому що після 20 років минає. Але біль може виникнути й у дорослому віці. Це безпечний стан, який різко накочує і так само різко зникає. Його не потрібно лікувати, і на здоров'я воно ніяк не впливає. Попри це, часті епізоди, коли серце начебто колють голками, можуть турбувати і призводити до непотрібних обстежень.

Ознаки безпечного поколювання в серці

раптовий гострий колючий або голковий біль у грудях, що триває від 30 секунд до трьох хвилин;

біль виникає у стані спокою, коли людина сидить чи лежить, часто коли сутулиться. Але іноді може статися і під час ходьби;

біль посилюється при спробі глибоко вдихнути;

біль проходить так само раптово, як і почався.

Більше ніяких ознак цей синдром не має. Біль не пов'язаний з їжею і ніколи не буває уві сні. Він може накочувати щотижня, а може статися лише одного разу. Спроби глибоко вдихнути зазвичай лише посилює проблему. Найкращою тактикою буде випрямити спину і неглибоко дихати протягом кількох хвилин, поки це не пройде.

Коли поколювання небезпечні

Іноді колючий біль грудях можуть викликати вірусні інфекції, запалення стравоходу або шлунка, вроджені деформації клапанів серця. Але в цьому випадку буде важлива відмінність: біль не минає сам по собі. Він супроводжуватиметься лихоманкою, кашлем, пов'язаний з їжею або заняттями спортом.

Обстеження знадобиться лише у тому випадку, якщо лікар підозрює щось більше, ніж просто синдром перикардіального захоплення.

Ознаки серцевого нападу

Серцевий напад не минає за кілька хвилин. Ось його головні ознаки :

раптовий біль у грудях, який поширюється на руки, спину, шию або щелепу;

відчуття тяжкості у грудях;

задишка, пітливість та запаморочення;

біль триває понад 15 хвилин.

У цьому випадку потрібно одразу викликати швидку.