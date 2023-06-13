Аритмія буває у здорових людей. Наприклад, під час фізичної активності та сну, а ще після порції еспресо. Але вона виникає епізодично і не турбує. Робити із цим нічого не потрібно.

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Види аритмії

Якщо з ритмом постійно щось відбувається, а людині погано – у неї паморочиться голова, їй не вистачає повітря або вона непритомніє, – то, ймовірно, це аритмія. Аритмія буває різною. Все залежить від того, яка частина серця вражена і що відбувається із ритмом.

При брадикардії серце б'ється повільно – із частотою менше 60 ударів на хвилину. Для молодих та фізично активних людей це нормально. Чи це добре для інших, визначає лікар.

При тахікардії все навпаки – серце б'ється часто і робить понад 100 ударів на хвилину. Це нормально при хвилюванні та заняттях спортом, але в стані спокою – ні.

При нерегулярному серцебитті серце скорочується неправильно. Воно б'ється завчасно або робить зайвий удар. Людина може відчути паузу чи позачерговий поштовх, після якого орган повертається до звичайного ритму. Це найпоширеніший вид аритмії, який може спричинити й інші порушення ритму.

Деякі аритмії серйозно шкодять здоров'ю. Наприклад, при фібриляції передсердь – безладних скороченнях верхніх камер серця – підвищується ризик розвитку інсульту та серцевої недостатності. Якщо відбувається те саме, але в шлуночках, потрібна негайна допомога та серцево-легенева реанімація. Серце в цьому випадку взагалі не качає кров до органів, і людина може померти.

Симптоми аритмії

Аритмія може ніяк не проявляти себе. Дехто, навпаки, відчуває уповільнення, почастішання серцебиття і навіть паузи між ударами.

Ще при порушеннях ритму скаржаться на такі симптоми:

почуття неспокою;

біль та дискомфорт у грудях;

сплутаність свідомості – почуття, ніби навколишній світ нереальний, порушення пам'яті чи труднощі у побудові логічних ланцюжків;

утруднене дихання;

запаморочення та непритомність;

втома чи слабкість.

Один із наслідків аритмії – зупинка серця, яка настає при зупинці скорочень серця. Важливо не плутати це поняття із серцевим нападом: він виникає, коли судини серця недостатньо живлять скорочувальні м'язи.

Причини аритмії

Збій в роботі відбувається, коли :

гинуть нервові клітини, що виробляють електричний імпульс;

сигнали не можуть пройти по серцю, їм щось заважає;

відбувається щось ще, але невідомо що.

До цього збою найчастіше призводять хвороби серця та судин, при яких підвищується артеріальний тиск, розширюються серцеві клапани або погано скорочуються м'язи.

Є й чинники ризику розвитку аритмії. До неї більш схильні люди, які курять, і ті, хто зловживає алкоголем, а також напоями з високим вмістом кофеїну. Також аритмія зустрічається частіше у людей з ожирінням, цукровим діабетом та апное.

Лікування аритмії

Лікування аритмії залежить від її типу, тяжкості, симптомів та загального стану пацієнта. Терапія відновлює нормальний ритм серця, дозволяє взяти симптоми під контроль та не допустити ускладнень.

Що потрібно для лікування аритмій:

Змінити спосіб життя. У деяких випадках аритмію контролюють за допомогою здорових звичок. Це включає фізичну активність, різноманітне і повноцінне харчування, достатній сон. Також радять уникати алкоголю, куріння та стресів.

Приймати ліки. Є спеціальні групи препаратів, які контролюють хворобу та її симптоми. Вони так і називаються – антиаритмічні препарати. Ще допомагають регулювати частоту скорочень серця бета-блокатори та ліки із групи антагоністів кальцію, а утворення тромбів запобігають антикоагулянтам.

Виконати медичні процедури. Наприклад, катетерну аблацію – під час неї за допомогою тонкого гнучкого катетера проводяться радіочастотні або холодові імпульси, які прибирають зайві тканини, винні в аритмії. Катетерна аблація ефективна при фібриляції передсердь.

Пройти процедуру імплантації дефібрилятора. Під час неї в організм поміщають спеціальний пристрій, який налагодить ритм серця.

Пройти хірургічне лікування. У деяких випадках аритмію можна лікувати хірургічним шляхом. Так, наприклад, видаляють аномальні тканини у серці, які призводять до аритмії.

Кожен випадок аритмії індивідуальний. Лікування підбирає та контролює лікар, виходячи з конкретної ситуації пацієнта. В окремих випадках аритмію можна повністю вилікувати або досягти тривалої ремісії. Однак у деяких випадках аритмія буває хронічною і потребує тривалого контролю.