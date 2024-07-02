Однаковий звук може бути дратівливим для однієї людини та абсолютно нейтральним для іншої. Це пов'язано з особистим досвідом та асоціаціями, чутливістю слухової системи та емоційним станом. Стрес і страх посилюють негативне сприйняття звуків, роблячи нас чутливішими до подразників.

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З еволюційного погляду чутливість до різких та неприємних звуків мала важливе значення для виживання. Вони асоціювалися з потенційною небезпекою та підвищували пильність.

Соціальний та культурний фактор

Культура і виховання мають велику роль в тому, як ми сприймаємо звуки. У різних культурах існують різні норми та звичаї, пов'язані з поведінкою та звуками. Наприклад, гучне жування може бути нормою в одній культурі і вкрай неприйнятним в іншій. Ці соціальні норми формують наші очікування та реакцію звуки.

Мізофонія

Для деяких людей роздратування від звуків набуває особливої ​​форми, відомої як мізофонія. Це стан, у якому певні звуки викликають сильні негативні емоційні реакції – гнів, тривогу чи огиду.

Механізми мізофонії остаточно не вивчені, але передбачається, що пов'язані з аномальною активністю у мозку. Мінімізувати провокуючі звуки допомагає психотерапія, використання беруш та навушників із шумозаглушенням.

Гіперакузія

Гіперакузія – рідкісне порушення слуху, при якому навіть звичайні звуки можуть здаватися надзвичайно гучними та неприємними. Дослідники все ще намагаються зрозуміти, що це спричиняє.

Ліків проти гіперакузії не існує, але полегшити стан допомагають:

звукова терапія;

когнітивно-поведінкова терапія;

перенавчальна терапія тиннітусу (TRT);

хірургічне втручання.

Поради щодо управління дратівливими звуками

Якщо ви помітили, що певні звуки викликають у вас роздратування, є кілька способів впоратися з цим: