

Оливки, печінка та кінза – ось що поляризує усіх людей. До деяких продуктів не можна залишитися байдужим, потрібно обов'язково прийняти бік добра чи зла. Кінза – один із таких продуктів.

Також на тему Інтервальне голодування може впливати на серце: нові дослідження не тішать

Чому люди ненавидять кінзу

Основне звинувачення на адресу кінзи від її хейтерів – смак мила чи навіть клопів. Відповідальні за це хімічні сполуки, альдегіди, що містяться в кінзі, – саме вони надають їй мильного аромату. А де запах, там і смак.

Але якщо у кінзі справді є щось мильне, то чому це турбує не всіх?

Виявляється, у людей різна чутливість до альдегідів. Вчені порівняли геноми близько 26 000 людей, які люблять і не люблять кінзу, і знайшли різницю в наборі генів нюхових рецепторів.

Зокрема, їх зацікавив ген OR6A2 – він кодує нюхові рецептори, особливо чутливі до альдегідів. Можливо, саме цей ген відповідальний за любов чи ненависть до кінзи. Те ж дослідження виявило, що успадкованість гена OR6A2 низька. Значить, якщо для батьків кінза пахне милом, то ще не факт, що їхні діти теж приречені.

Не все втрачено

Але навіть якщо ви народилися з не любов'ю до кінзи, ще не все втрачено. Іноді смакові уподобання змінюються. Якщо у вас з кінзою раптом станеться позитивний досвід, наприклад вона буде у складі дуже смачної страви або це буде вечеря в приємній компанії, ваше ставлення до неї може змінитися на краще.