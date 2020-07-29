Невірність – одна з найпоширеніших причин розпаду пар. Але ставлення у чоловіків та у жінок до зради різне.

Вчені, зробили свої висновки після вивчення 160 різних культур, пише Medicalxpress.

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Чоловіки й жінки по-різному ставляться до зради

Чоловіки зазвичай негативніше, ніж жінки ставляться до фізичної зради – коли їхній партнер займається сексом з іншою людиною.

Жінки вважають серйознішою емоційну невірність, коли їх партнер встановлює близькі стосунки з іншою людиною.

Обидві статі пробачають однаково

Незалежно один від одного пари заповнили анкету, пов'язану з проблемами, описаними в гіпотетичних сценаріях, де партнер був невірним по-різному.

Один сценарій описує, як партнер займається сексом з іншою людиною, але не закохується. В іншому сценарії партнер закохується в іншу людину, але не займається сексом.

Попри те, що різні типи невірності по-різному сприймаються, чоловіки й жінки в рівній мірі готові пробачити своєму партнеру. І нові результати показують, що ступінь вибачення не пов'язана з типом невірності.

Дослідження проводилось тільки на гетеросексуальних парах.