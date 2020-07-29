Неверность – одна из самых распространенных причин распада пар. Но отношение у мужчин и у женщин к измене разное.

Ученые сделали свои выводы после изучения 160 различных культур, пишет Medicalxpress.

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Мужчины и женщины по-разному относятся к измене

Мужчины обычно более негативно, чем женщины относятся к физической измене – когда их партнер занимается сексом с другим человеком.

Женщины считают серьезной эмоциональную неверность, когда их партнер устанавливает близкие отношения с другим человеком.

Оба пола прощают одинаково

Независимо друг от друга пары заполнили анкету, связанную с проблемами, описанными в гипотетических сценариях, где партнер был неверным в разной степени.

Один сценарий описывает, как партнер занимается сексом с другим человеком, но не влюбляется. В другом сценарии партнер влюбляется в другого человека, но не занимается сексом.

Несмотря на то, что различные типы неверности по-разному воспринимаются, мужчины и женщины в равной степени готовы простить своему партнеру. И новые результаты показывают, что степень прощения не связана с типом неверности.

Исследование проводилось только на гетеросексуальных парах.