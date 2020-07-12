Лікарі американського госпіталю міста Сан-Антоніо розповіли про померлого від коронавірусу пацієнта, який заразився на ковід-вечірці. 30-річний чоловік вірив, що COVID-19 – це обман.

У лікарні Сан-Антоніо штату Техас у США помер пацієнт, якому було лише 30 років. Причиною смерті став коронавірус, а інфікувався він під час відвідин так званої ковід-вечірки. Про це розповіли на телеканалі ABC.

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Лікарі вирішили розповісти про цей випадок, аби застерегти людей. Зокрема, Джейн Епплбі (головна лікарка лікарні у Сан-Антоніо) записала відеозвернення, яке згодом оприлюднили в news4sanantonio.

Лікарка шокована, що у США існує таке явище як ковід-вечірки (COVID party). Ці вечірки організовує хтось, у кого вже діагностований коронавірус. А приходять туди люди, які або не вірять в існування вірусу, або свідомо прагнуть інфікуватися.

Один із пацієнтів, який помер в Сан-Антоніо, 30-річний молодий чоловік, був якраз одним із відвідувачів такої вечірки. Одним із тих, хто не вірив у реальність вірусу.

Якраз перед смертю він подивився на медсестру і сказав: "Здається, я помилився. Я думав, це містифікація. Але це не так",

– розповіла лікарка Епплбі

І це все відбувається тоді, коли у США молоді люди масово вважають, що не можуть сильно постраждати від вірусу. Що це, мовляв, хвороба старших людей.

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Водночас лікарка розповіла, що зараз 22% людей, яких тестують, мають коронавірус, хоча раніше, лише кілька тижнів тому, мовилося про 5%.

Я не хочу бути панікером. Я лише хочу допомогти суспільству зрозуміти, що цей вірус дуже серйозний і легко поширюється,

– підсумувала Епплбі.

Розповідь медика про померлого пацієнта: дивіться відео