Врачи американского госпиталя города Сан-Антонио рассказали об умершем от коронавируса пациенте, который заразился во время ковид-вечеринки. 30-летний мужчина верил, что COVID-19 – это обман.

В больнице Сан-Антонио штата Техас в США умер пациент, которому было всего 30 лет. Причиной смерти стал коронавирус, а заразился он во время посещения так называемой ковид-вечеринки. Об этом рассказали на телеканале ABC .

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Врачи решили рассказать об этом случае, чтобы предостеречь людей. В частности, Джейн Эпплби (главный врач больницы в Сан-Антонио) записала видеообращение, которое впоследствии было опубликовано в news4sanantonio .

Врач в шоке, что в США существует такое явление как ковид-вечеринки (COVID party). Эти вечеринки организует кто-то, у кого уже диагностирован коронавирус. А приходят туда люди, которые либо не верят в существование вируса, либо сознательно стремятся заразиться.

Один из пациентов, который умер в Сан-Антонио, 30-летний молодой человек, был как раз одним из посетителей такой вечеринки. Одним из тех, кто не верил в реальность вируса.

Как раз перед смертью он посмотрел на медсестру и сказал: "Кажется, я ошибся. Я думал, это мистификация. Но это не так",

– рассказала врач Эпплби.

И это все происходит тогда, когда в США молодые люди массово считают, что не могут сильно пострадать от вируса. Что это, мол, болезнь пожилых людей.

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В то же время врач рассказала, что сейчас 22% людей, которых тестируют, имеют коронавирус, хотя лишь несколько недель назад речь шла о 5%.

Я не хочу быть паникером. Я только хочу помочь обществу понять, что этот вирус очень серьезный и легко распространяется,

– подытожила Эпплби.