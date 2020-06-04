У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) застерегли від надмірного використання антибіотиків під час пандемії COVID-19.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус під час онлайн-брифінгу пояснив, чому важливо застосовувати антибіотики лише у дійсно потрібних випадках, навіть під час протидії коронавірусу.

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Світ втрачає можливість використовувати критично важливі препарати,

– зазначив очільник ВООЗ.

За словами Тедроса, активне застосування антибіотиків призводить до посилення резистентності бактерій і, як наслідок, до збільшення смертності від інших інфекційних захворювань.

Глава ВООЗ наголосив, що стійкість до антибіотиків є "однією з найбільш нагальних проблем нашого часу".

Що таке резистентність до антибіотиків?Процес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. Якщо людина заражається такими бактеріями, що є стійкими до антибіотиків, лікувати її препаратами стає важче. Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі.