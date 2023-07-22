Як виготовляють квас

У домашньому квасі частіше використовують чорний або житній хліб, зазвичай сушений, запечений у вигляді грінок або смажений з додаванням цукру, фруктів, наприклад яблук або родзинок, ще додають дріжджі та закваску.

Також на тему Які напої найкраще пити в спеку

У промислових масштабах квас виробляють із використанням заквасок, а кінцевий продукт часто пастеризують та додають консерванти.

Користь квасу

Квас багатий мікробіотою – мікроорганізмами, які складаються з життєздатних дріжджів та молочнокислих бактерій. Він містить вуглеводи, білки та амінокислоти, молочну та оцтову кислоту, етанол 1% або менше, мінерали та вітаміни, які отримують з сировини або в результаті метаболічної активності мікробів. Склад заводського квасу може відрізнятися залежно від виробника.

Кому не можна пити квас

Квас можна пити людям будь-якого віку, оскільки він містить лише сліди алкоголю. Однак у домашньому квасі майже вдвічі більше харчових волокон і втричі нижчий вміст цукрів порівняно із заводськими квасами. Тому, якщо вам подобається пити квас, краще робити його вдома.