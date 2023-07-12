Як проводили дослідження

Про це свідчить стаття ірландських вчених, опублікована в журналі BMJ. Вчені стежили за сім'ями дітей, народжених в Ірландії упродовж перших 3 місяців пандемії – з березня по травень 2020 року. Вчені уважно фіксували інформацію про життя та розвиток дітей за допомогою анкетування.

Дивіться також Як коронавірус допоможе побороти рак

Що побачили вчені

З'ясувалось, що немовлятам, які перебували у режимі карантину, не вистачало спілкування з однолітками. Кожне четверте немовля до свого першого дня народження не зустрічало іншої дитини свого віку.

До слова, дослідження в інших країнах також свідчать, що діти, народжені під час пандемії, мали дещо нижчі показники розвитку.

Що можна із цим зробити

Наразі складно сказати, які наслідки це матиме для дітей у довгостроковій перспективі: чи вдасться їм "наздогнати" прогалини у цій соціалізації з віком. Найімовірніше, що так.

Тож, наразі, коли пандемічні заходи скасовані, вчені переконані, що дуже важливо соціалізувати народжених під час пандемії дітей.