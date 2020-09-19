Ексміністерка МОЗ Уляна Супрун пояснила, які симптоми, що з’являються на обличчі чи тілі дитини, не мають викликати занепокаєння у батьків.

Про це Супрун написала разом з педіатром Лідією Бабич, ексміністерка опублікувала подробиці на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, наступні симптоми не потребують жодного втручання медиків. Однак є випадки, про які слід невідкладно повідомити лікаря.

Жовтяниця – це частина нормального процесу адаптації новонародженого

Поширеною проблемою в новонароджених дітей є жовтяниця: шкіра та очі забарвлюються в жовтуватий колір.

Причиною є те, що після народження у дітей змінюється тип гемоглобіну. Частина еритроцитів руйнується і як наслідок може з'явитись жовтяниця. Також це не привід переводити дитину на суміш чи кип'ятити грудне молоко️.

Впродовж першого тижня життя жовтяниця розвивається приблизно у 60% доношених і 80% передчасно народжених дітей. У більшості випадків жовтяниця з’являється, коли дитині виповнилося три-чотири дні, і зникає сама по собі, приблизно через десять днів,

– зазначила Супрун.



Жовтяниця – це частина нормального процесу адаптації новонародженого / Фото: Getty Images

Жовтяниця у дітей: коли потрібне лікування

Дитині може знадобитися лікування, оскільки жовтяниця може бути пов’язана з іншими проблемами зі здоров’ям. Особливо, якщо симптоми виникли протягом 24 годин після народження або тривають більше ніж 3 тижні.

Тривожні ознаки:

Рання жовтяниця (виявляється до 24 годин) є фактором ризику важкої гіпербілірубінемії, яка потребує лікування.

Жовтяниця, яка супроводжується темною сечею та знебарвленим стулом (може свідчити про порушення виділення жовчі).

Недостатній набір ваги дитини (може посилювати та подовжувати жовтяницю).

Шкіра

Після народження шкіра в більшості немовлят може виглядати сухою і з різноманітними плями. Переживати не варто, адже більшість з цих ознак зникають протягом кількох тижнів і не потребують лікування.

Оскільки, шкіра немовлят ще незріла і дуже чутлива,

Не рекомендується використовувати жодних засобів для догляду, бо може виникнути подразнення. Однак, якщо на шкірі з'являються тріщини через надмірну сухість, скажіть про це лікарю, щоб вам порекомендували відповідний догляд.

Акне

Акне у вигляді дрібних червоних чи білих прищиків, які з’являються на обличчі, переважно на щоках, носі та лобі. Це поширене явище, яке виникає протягом перших двох-чотирьох тижнів після народження дитини. Зникають вони після трьох-чотирьох місяців, без додаткового втручання.

Щоб запобігти виникненню акне новонароджених ви не можете зробити нічого. А от відмовляючи в повноцінному харчуванні через забобони, що жінка має сидіти на дієті, коли годує грудьми, зробите тільки гірше і собі, і малюку,

– зазначила ексміністерка.

Родимі плями

Найпоширенішими родимими плямами у новонароджених є маленькі рожеві або червоні V-подібні сліди на лобі, верхніх повіках або шиї. Вони поступово зникають, але може пройти кілька місяців, перш ніж їх зовсім не стане.

Темно-червоні та злегка підняті "полуничні сліди", інфантильна гемангіома, також досить поширені. Вони іноді з’являються через кілька днів після народження і поступово стають більшими. Їм може знадобитися деякий час, щоб зникнути, але зазвичай вони зникають поступово.

"Але, якщо вас турбує родимка, навіть якщо ви не можете пояснити чому, покажіть її лікарю.

Червоні прапорці, коли слід звернутися до лікаря", – зазначила ексглава МОЗ.

Груди та статеві органи

Трапляється, що в новонародженої дитини груди трохи набрякають і з них просочуються молочно-білі виділення. Хлопчик це чи дівчинка — не має значення. А ще — досить часто статеві органи в хлопчиків і дівчат спершу виглядають трохи набряклими, але протягом декількох тижнів приходять до норми,

– написала Супрун.

Також у дівчаток іноді трохи кровоточить або з’являються білі помутнілі виділення з піхви. Все це викликано гормонами, що передаються від матері до дитини до народження. Не потрібно хвилюватися.

"Яєчка хлопчиків розвиваються всередині їхнього тіла, і іноді потрібно деякий час, щоб опуститися в мошонку. Якщо у вашого хлопчика в мошонці немає яєчок – зверніться до лікаря. Можливо, знадобиться додаткове обстеження, щоб визначитися з планом дій", – додала вона.