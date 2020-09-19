Экс-министр Минздрава Ульяна Супрун объяснила, какие симптомы, появляющиеся на лице или теле ребенка, не должны вызывать беспокойства у родителей.

Об этом Супрун написала вместе с педиатром Лидией Бабич, экс-министр опубликовала подробности на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, следующие симптомы не требуют никакого вмешательства медиков. Однако есть случаи, о которых следует безотлагательно сообщить врачу.

Желтуха – это часть нормального процесса адаптации новорожденного

Распространенной проблемой у новорожденных детей является желтуха: кожа и глаза окрашиваются в желтоватый цвет.

Причиной является то, что после рождения у детей изменяется тип гемоглобина. Часть эритроцитов разрушается и как следствие может появиться желтуха. Также это не повод переводить ребенка на смесь или кипятить грудное молоко.

В течение первой недели жизни желтуха развивается примерно у 60% доношенных и 80% преждевременно рожденных детей. В большинстве случаев желтуха появляется, когда ребенку исполнилось три-четыре дня, и исчезает сама по себе, примерно через десять дней,

– отметила Супрун.



Желтуха – это часть нормального процесса адаптации новорожденного / Фото: Getty Images

Желтуха у детей: когда требуется лечение

Ребенку может потребоваться лечение, поскольку желтуха может быть связана с другими проблемами со здоровьем. Особенно, если симптомы возникли в течение 24 часов после рождения или длятся более 3 недель.

Тревожные признаки:

Ранняя желтуха (обнаруживается до 24 часов) является фактором риска тяжелой гипербилирубинемии, которая требует лечения.

Желтуха, которая сопровождается темной мочой и обесцвеченным стулом (может свидетельствовать о нарушении выделения желчи).

Недостаточный набор веса ребенка (может усиливать и удлинять желтуху).

Кожа

После рождения кожа у большинства младенцев может выглядеть сухой и с разнообразными пятна. Переживать не стоит, ведь большинство из этих признаков исчезают в течение нескольких недель и не нуждаются в лечении.

Поскольку кожа младенцев еще незрелая и очень чувствительная,

Не рекомендуется использовать никаких средств для ухода, потому что может возникнуть раздражение. Однако, если на коже появляются трещины из-за чрезмерной сухости, скажите об этом врачу, чтобы вам порекомендовали соответствующий уход.

Акне

Акне в виде мелких красных или белых прыщиков, которые появляются на лице, преимущественно на щеках, носу и лбу. Это распространенное явление, которое возникает в течение первых двух-четырех недель после рождения ребенка. Исчезают они после трех-четырех месяцев, без дополнительного вмешательства.

Чтобы предотвратить возникновение акне новорожденных вы не можете сделать ничего. А вот отказывая в полноценном питании из-за предрассудков, что женщина должна сидеть на диете, когда кормит грудью, сделаете только хуже и себе, и малышу,

– отметила экс-министр.

Родимые пятна

Самыми распространенными родимыми пятнами у новорожденных являются маленькие розовые или красные V-образные следы на лбу, верхних веках или шее. Они постепенно исчезают, но может пройти несколько месяцев, прежде чем их совсем не станет.

Темно-красные и слегка приподнятые "клубничные следы", инфантильная гемангиома, также довольно распространены. Они иногда появляются через несколько дней после рождения и постепенно становятся крупнее. Им может потребоваться некоторое время, чтобы исчезнуть, но обычно они исчезают постепенно.

"Но, если вас беспокоит родинка, даже если вы не можете объяснить почему, покажите ее врачу.

Красные флажки, когда следует обратиться к врачу", – отметила экс-глава Минздрава.

Грудь и половые органы

Случается, что у новорожденного ребенка груди немного отекают и из них просачиваются молочно-белые выделения. Мальчик это или девочка — не имеет значения. А еще – довольно часто половые органы у мальчиков и девочек сперва выглядят немного отечными, но в течение нескольких недель приходят к норме,

– написала Супрун.

Также у девочек иногда немного кровоточит или появляются белые помутневшие выделения из влагалища. Все это вызвано гормонами, передающимися от матери к ребенку до рождения. Не нужно волноваться.

"Яички мальчиков развиваются внутри их тела, и иногда требуется некоторое время, чтобы они опустились в мошонку. Если у вашего мальчика в мошонке нет яичек – обратитесь к врачу. Возможно, понадобится дополнительное обследование, чтобы определиться с планом действий", – добавила она.