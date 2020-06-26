У МОЗ готуються до можливого спалаху кишкової інфекції внаслідок повеней на Західній Україні. За реальної загрози забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики.

Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я у фейсбуці.

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Правила профілактики інфекційних хвороб та харчових отруєнь внаслідок повеней

Обов’язково кип’ятіть питну воду . Не вживайте воду з децентралізованих джерел у місцях підтоплення, воду сумнівної якості з неперевірених джерел та наземних водойм. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду.

. Не вживайте воду з децентралізованих джерел у місцях підтоплення, воду сумнівної якості з неперевірених джерел та наземних водойм. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду. Не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих криниць та джерел, які можуть бути забрудненими . У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання, звертайтесь до органів місцевого самоврядування.

. У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання, звертайтесь до органів місцевого самоврядування. Для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Обов’язково дотримуйтесь технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м’ясних, кулінарних виробів з м’яса, риби, яєць тощо. Овочі та фрукти добре промийте питною водою, а для споживання дітьми – обдайте окропом.

Обов’язково дотримуйтесь технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м’ясних, кулінарних виробів з м’яса, риби, яєць тощо. Овочі та фрукти добре промийте питною водою, а для споживання дітьми – обдайте окропом. Дотримуйтесь правил особистої гігієни та слідкуйте щоб їх дотримувались діти.

Після сходу води з ґрунту необхідно:

провести рекультивацію земель – очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, сміття тощо), перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см; індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) у разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом призначеним для цього; здійснити очищення та дезінфекцію шахтових колодязів приватного та громадського користування; періодично здійснювати лабораторні дослідження якості питної води джерел децентралізованого водопостачання; просушити будинок, провести ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції; провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів; не вживати продукти харчування, які були підтоплені або забруднені повеневою водою під час повені.

Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження, не купуйте харчові продукти, овочі на стихійних ринках у невстановлених для торгівлі місцях;

дотримуйтеся вимог особистої гігієни перед вживанням їжі, після відвідування туалету;

не дозволяйте дітям гратися забрудненими іграшками,

– додали у ЦГЗ.

Що робити при появі симптомів

За появи симптомів – підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо – треба негайно звернутися по медичну допомогу і не займатися самолікуванням.

Що відомо про повені на Заході України?

З 20–21 червня Україну накрили сильні повені. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення зафіксували у Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Станом на 26 червня залишаються підтопленими: