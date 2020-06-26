Из-за наводнения возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений
В Минздраве готовятся к возможной вспышке кишечной инфекции в результате наводнений на Западной Украине. Из-за реальной угрозы загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо придерживаться простых правил профилактики.
Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбуке.
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Правила профилактики инфекционных болезней и пищевых отравлений вследствие наводнений
- Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из непроверенных источников и наземных водоемов. Желательно использовать для питья разливную бутилированную воду.
- Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными. В случае подтопления, загрязнения источников водоснабжения, обращайтесь в органы местного самоуправления.
- Для питания используйте только качественные продукты. Обязательно следуйте технологии приготовления блюд, особенно относительно термической обработки мясных, кулинарных изделий из мяса, рыбы, яиц и тому подобное. Овощи и фрукты хорошо промойте питьевой водой, для потребления детьми – обдайте кипятком.
- Соблюдайте правила личной гигиены и следите, чтобы их соблюдали дети.
После схода воды из почвы необходимо:
- провести рекультивацию земель – очистить поверхность почвы от посторонних предметов (ветки, мусор и др), перекопать огороды и приусадебные участки на глубину 20-25 см;
- индивидуальные выгребы и уборные (туалеты) в случае переполнения водой очистить с помощью ассенизационной машины и продезинфицировать хлорной известью или другим дезинфекционным средством предназначенным для этого;
- осуществить очистку и дезинфекцию шахтных колодцев частного и общественного пользования;
- периодически проводить лабораторные исследования качества питьевой воды источников децентрализованного водоснабжения;
- просушить дом, провести тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды, домашних вещей и прилегающей к дому территории. Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции;
- провести дератизацию в местах возможного скопления грызунов;
- не употреблять продукты питания, которые были подтоплены или загрязнены паводковой водой во время наводнения.
Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения, не покупайте пищевые продукты, овощи на стихийных рынках, в неустановленных для торговли местах;
соблюдайте требования личной гигиены перед употреблением пищи, после посещения туалета;
не позволяйте детям играться с загрязненными игрушками,
– добавили в ЦОС.
Что делать при появлении симптомов
При появлении симптомов – повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т. п – нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Что известно о наводнениях на Западе Украины?
С 20-21 июня Украину накрыли сильные наводнения. Больше всего пострадала Буковина, Ивано-Франковская, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопление зафиксировано в Ровенской, Тернопольской и Винницкой областях.
По состоянию на 26 июня остаются подтопленными:
- 262 населенных пункта;
- 7 731 дом;
- 13 объектов социальной и бытовой сферы;
- 4 553 подвала;
- 12 411 приусадебных участков.
- Непогода разрушила 154 километра автодорог, еще 598 километров – повреждены.