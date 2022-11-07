Про це 24 каналу розповів народний депутат України та голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Він також зазначив, що наша потреба була 175 мільярдів, з яких 145 мільярдів – потреби Національної служби здоров'я України.
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За словами Радуцького, подавали дуже багато поправок до бюджету – щось врахували, а щось ні.
Слід зазначити, що врахована поправка комітету – 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на реабілітацію військових та цивільних, які отримали поранення та потребуватимуть допомоги,
– каже Михайло Радуцький.
Між тим, за словами Радуцького – тримають активні розмови із міністром фінансів, а також із Світовим банком. Це дає розуміння того, що за можливості – кошти в сфері охорони здоров’я будуть додаватись.
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Михайло Радуцький каже, що заробітна платня не зменшиться й не зменшиться закупівля ліків. "Так, трохи доведеться заощадити на придбанні нового обладнання, але ми отримуємо багато обладнання через платформу UNITED24, а після перемоги – все докупимо", – резюмує Радуцький.
Показники бюджету
- Доходу – 1,3 трильйона гривень;
- Видатки – 2,6 трильйона гривень.
- Середній курс долара – 42 гривні;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.