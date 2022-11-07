Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он также отметил, что наша потребность была 175 миллиардов, из которых 145 миллиардов – потребности Национальной службы здоровья Украины.

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По словам Радуцкого, подавали очень много поправок в бюджет – что-то учли, а что-то нет.

Следует отметить, что учтена поправка комитета – 400 миллионов гривен будут направлены на реабилитацию военных и гражданских, получивших ранения и нуждающихся в помощи,

– говорит Михаил Радуцкий.

Между тем, по словам Радуцкого, держат активные разговоры с министром финансов, а также со Всемирным банком. Это дает понимание того, что при возможности – средства в сфере здравоохранения будут прилагаться.

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Михаил Радуцкий говорит, что заработная плата не уменьшится и не уменьшится закупка лекарства. "Да, немного придется сэкономить на приобретении нового оборудования, но мы получаем много оборудования через платформу UNITED24, а после победы – все докупим", – резюмирует Радуцкий.

Показатели бюджета