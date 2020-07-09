У Чернівецькій області 9 липня вагітна пішла до лісу по гриби і неочікувано народила там дитину. Немовля народилося здоровим і його разом з матір’ю доставили до пологового будинку.

Це друга вагітність жінки. Про це розповів ІА АСС директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

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"Жінка пішла до лісу по гриби у селі Тарашани. Вона була на 39-му тижні вагітності. Там в неї почалися перейми й вона народила дитину", – розповів Єленєв.

Він додав, що машина "швидкої" відвезла жінку з немовлям до пологового будинку №2 у Чернівцях.

Ще один цікавий випадок з пологами

Цей випадок не такий екстремальний, як пологи в лісі, але й так стається далеко не з усіма. Так, 2 липня у Харкові фельдшери швидкої допомоги прийняли пологи прямо в машині, не доїхавши до лікарні. Все пройшло вдало, жінка народила хлопчика.