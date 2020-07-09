В Черновицкой области 9 июля беременная пошла в лес по грибы и неожиданно родила там ребенка. Младенец родился здоровым и его вместе с матерью доставили в роддом.

Это вторая беременность женщины. Об этом рассказал ИА АСС директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Читайте также В США женщина родила, находясь в коме из-за COVID-19: детали

"Женщина пошла в лес за грибами в селе Тарашаны. Она была на 39-й неделе беременности. Там у нее начались схватки и она родила ребенка", – рассказал Еленев.

Он добавил, что машина "скорой" увезла женщину с младенцем в роддом №2 в Черновцах.

Еще один интересный случай с родами

Этот случай не такой экстремальный, как роды в лесу, но так происходит далеко не со всеми. Так, 2 июля в Харькове фельдшеры скорой помощи приняли роды прямо в машине, не доехав до больницы. Все прошло удачно, женщина родила мальчика.