Американські вчені провели систематичний аналіз 40 досліджень, що вивчають вплив забруднення повітря на зміни мозку у дітей. Результати опублікували в журналі Developmental Cognitive Neuroscience.

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Відомий вплив брудного повітря

Численні дослідження задокументували вплив забруднення повітря на здоров'я дітей. Цей фактор призводить до передчасного народження та низької ваги при народженні до збільшення ризику дихальних, серцево-судинних та шкірних захворювань. Дані про вплив забруднювальних речовин на розвиток мозку у дітей та підлітків також зʼявляються.

Діти та підлітки більш чутливі до забруднення повітря, оскільки вони поглинають більше шкідливих речовин на одиницю маси тіла і проводять більше часу на свіжому повітрі. Однак, лише кілька досліджень провели всебічний аналіз змін мозку в цій віковій групі під впливом забруднення.

Нове дослідження впливу брудного повітря на мозок дітей

Щоб компенсувати цю прогалину, команда вчених під керівництвом Камелії Хостінар з Каліфорнійського університету провела систематичний огляд 40 досліджень щодо впливу забруднення повітря на розвиток мозку у дітей.

Аналіз показав, що ранній вплив забрудненого повітря (наприклад, під час вагітності та в перший рік життя) пов'язаний зі зменшенням обʼєму сірої речовини в мозочку у підлітків та менший обʼєму білої речовини в деяких областях мозок у дітей. Пренатальний вплив забрудненого повітря також був пов'язаний зі зменшенням обʼєму мозолистого тіла в дітей.

Крім того, високі концентрації забруднювальних речовин під час вагітності та в ранньому дитинстві були пов'язані зі змінами мікроархітектури мозкової речовини та збільшенням клітинного складу. Підвищений вміст міді в повітрі призвів до змін білої речовини навколо хвостового ядра.

Кілька досліджень також показали зв’язок забруднення повітря зі зміною рівнів маркерів нейронної цілісності та метаболізму, включаючи маркери метилювання ДНК генів, що відповідають за розвиток нервової системи.

Вчені вважають, що цей огляд узагальнює наявні дані про вплив забруднення повітря на розвиток дитячого мозку. Це може слугувати основою для розробки профілактичних програм у регіонах з несприятливою екологією.