Американские ученые провели систематический анализ 40 исследований, изучающих влияние загрязнения воздуха на изменения мозга у детей. Результаты опубликовали в журнале Developmental Cognitive Neuroscience.

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Известно влияние грязного воздуха

Многочисленные исследования задокументировали влияние загрязнения воздуха на здоровье детей. Этот фактор приводит к преждевременному рождению и низкому весу при рождении до увеличения риска дыхательных, сердечно-сосудистых и кожных заболеваний. Данные о влиянии загрязняющих веществ на развитие мозга у детей и подростков также появляются.

Дети и подростки более чувствительны к загрязнению воздуха, поскольку они поглощают больше вредных веществ на единицу массы тела и проводят больше времени на свежем воздухе. Однако, лишь несколько исследований провели всесторонний анализ изменений мозга в этой возрастной группе под влиянием загрязнения.

Новое исследование влияния грязного воздуха на мозг детей

Чтобы компенсировать этот пробел, команда ученых под руководством Камелии Хостинар з Калифорнийского университета провела систематический обзор 40 исследований о влиянии загрязнения воздуха на развитие мозга у детей.

Анализ показал, что раннее воздействие загрязненного воздуха (например, во время беременности и в первый год жизни) связано с уменьшением объема серого вещества в мозжечке у подростков и меньший объема белого вещества в некоторых областях мозга у детей. Пренатальное воздействие загрязненного воздуха также было связано с уменьшением объема мозолистого тела у детей.

Кроме того, высокие концентрации загрязняющих веществ во время беременности и в раннем детстве были связаны с изменениями микроархитектуры мозгового вещества и увеличением клеточного состава. Повышенное содержание меди в воздухе привело к изменениям белого вещества вокруг хвостового ядра.

Несколько исследований также показали связь загрязнения воздуха с изменением уровней маркеров нейронной целостности и метаболизма, включая маркеры метилирования ДНК генов, отвечающих за развитие нервной системы.

Ученые считают, что этот обзор обобщает имеющиеся данные о влиянии загрязнения воздуха на развитие детского мозга. Это может служить основой для разработки профилактических программ в регионах с неблагоприятной экологией.