Детали рассказали сотрудники Первого медицинского объединения Львова. Родители мальчика не догадывались о диагнозе, но их бдительность помогла спасти ребенка.

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Полоски черного цвета

7-летний Ярослав Саула любит играть в футбол, ходит на тренировки и значительную часть тренировок пришлось пропустить из-за болезни.

Когда мальчику было 3 года, на большом пальце правой руки у него появились полоски черного цвета. Сначала родители подумали, что сын просто ударился. Но на всякий случай решили показать ребенка врачам.

Винницкие медики установили, что это невус – доброкачественное образование в виде пигментного пятна на коже. Опухоль образовалась под ноготком ребенка.

Хирурги удалили крошечное новообразование, и через 4 года у Ярослава произошел рецидив: пальчик почернел и начал деформироваться.

Следующая операция во Львове

Мама Ярика решила отвезти сына во Львов – к специалистам больницы Святого Николая. Обследовав ребенка, специалисты выяснили, что на этот раз опухоль разрослась уже на самой кости ногтевой фаланги.

Опухоль деформировала палец и подняла уже совсем черный ноготь. А из-за боли мальчик уже не мог полноценно двигать кистью,

– рассказали медики.

На консилиуме онкологи, травматологи и хирурги решили, что ребенка оперировать нужно как можно быстрее.



Во Львове прооперировали 7-летнего мальчика с опухолью на пальце / Фото Первого медицинского объединения

Лоскутная пластика – детали сложной операции

Во время хирургического вмешательства удалось полностью удалить опухоль. Впрочем, вместе с ней пришлось удалить и часть кости. На момент вмешательства размер новообразования достигал уже более 1,5 сантиметра.

На месте, где была опухоль, образовался дефект: не хватало небольшой частички пальчика, а здоровая кость была обнаженной, – рассказали хирурги.

Чтобы закрыть ее кожей, мальчику также провели лоскутную пластику: хирурги сделали геометрические расчеты, выкроили кожу из разных частиц пальца ребенка и перекрыли дефект.

В медучреждении сообщили, что операция прошла успешно и сейчас мальчик сможет без оговорок продолжить гонять мяч на любимых тренировках.