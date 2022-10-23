У Британії виплатять компенсації потерпілим, які заразились під час переливання крові

Компенсації виплатять тим, чиє здоров'я погіршується після розвитку вірусів, що передаються через кров, таких як гепатит і ВІЛ. Вони також виплачуються партнерам померлих.

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Cкандал із зараженням під час переливання крові назвали найгіршою катастрофою лікування в історії NHS. Пацієнти були інфіковані ВІЛ і гепатитом С через заражені продукти крові, імпортовані зі США. Вважається, що в результаті загинули близько 2 400 людей.

Усі потерпілі агітували за фактичну "компенсацію", оскільки, за їхніми словами, лише це визнає фізичні та соціальні травми, завдані десятиліттями, а також втрату заробітку та вартість догляду.

Так, Конан Макілрот із Ларна в графстві Антрім, який є одним зі 100 постраждалих у Північній Ірландії, сказав, що це "дуже вітається". І додав, що це перша компенсація, раніше була лише підтримка.

У листі від Організації бізнес-послуг Північної Ірландії зазначено, що платіж буде зараховано на банківські рахунки бенефіціарів 28 жовтня.

Заражена кров, дана в дитинстві

Конан Макілрот народився з гемофілією, але отримав гепатит через заражену кров, дану йому в дитинстві. Він сказав, що проміжний платіж "дещо полегшить безпосередні труднощі, з якими стикаються інфіковані".

Я вдячний як уряду Великої Британії, так і департаменту охорони здоров'я Північної Ірландії за те, що вони дотримали свого слова і виплати надійдуть наприкінці жовтня. Ці виплати знімуть багато проблем із кризою вартості життя цієї зими,

— додав він.

Однак пан Макілрат сказав, що вони не можуть забути про тих жертв, які ще залишилися або вже покинули цей світ.

Конан Макілрот / Фото BBC

Я чітко усвідомлюю страждання, які виникли в результаті отримання зараженої крові, і чітко визначив необхідність надання фінансової підтримки жертвам,

– заявив міністр охорони здоров'я Робін Свонн.

Він додав, що підтримка людей, які "так розчаровані через скандал із зараженою кров'ю, була для нього надзвичайно важливою".