Браяну Джонсону 45 років, раніше американець стверджував, що перевів свій біологічний годинник на 8 років назад: дослідження й справді показали, що легені, шкіра і навіть ерекція працюють так, як у молодого чоловіка.

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Мільярдер перелив собі та батьку кров свого сина

Його проєкт Project Blueprint є частиною програми підтримки молодості за допомогою новаторських підходів, наприклад таких, як переливання крові. Чоловік зробив це зі своїм 17-річним сином Талмейджем та 70-річним батьком Річардом.

Три покоління сім'ї Джонсон відвідали клініку в Далласі (США), де Річард та Талмейдж здали літр крові, яку потім перетворили на плазму: з неї видалили червоні та білі кров'яні тільця й тромбоцити.

Після цього плазму Талмейджа ввели Браяну та його батькові. Фахівці сподіваються, що це може допомогти відновити клітинні ушкодження та "омолодити їхню кров".



Три покоління сім'ї обмінялись плазмою крові / Фото з інстаграму Браяна Джонсона

Чи безпечно це

Використання плазми як омолоджувальної терапії лише набуває популярності, зокрема були проведені дослідження на мишах, та вони не дали надто обнадійливих результатів. Втім, інфузії плазми використовують для лікування багатьох захворювань, зокрема важкого COVID-19.

Наразі немає однозначної відповіді щодо того, наскільки це безпечно та тим більше ефективно, але лікарі схвалили процедуру переливання крові Браяну, як можливе лікування зниження когнітивних функцій і для запобігання хворобам Паркінсона та Альцгеймера.

Не лише молодість, а й користь для науки

Оскільки Джонсон вимірює свою кров, мозок і органи в постійно і у найменших деталях, він сподівається, що зможе кількісно визначити будь-які зміни, що відбуваються в результаті переливання. Як і у випадку з низкою додаткових процедур, які він проводить, Джонсон "передав своє тіло науці", щоб розширити межі технологій довголіття.

Узагалі Джонсон не перший, хто випробував на собі переливання плазми від молодих людей, сподіваючись отримати молодість та довголіття. Однак, у суспільстві не усі розуміють мотиви цієї процедури і вважають її негуманною, грубою та зневажливою. Адже у більшості випадків багатша людина отримує плазму набагато молодшої, менш забезпеченої людини – це цинічно.

Донори плазми зазвичай отримують подарункові картки на суму близько 100 доларів США за процедуру, яка коштує приблизно 5500 доларів.

Крім вливань крові, Project Blueprint — це складне дослідження, в якому потрібно брати участь, виконуючи різні суворі вправи, дотримуючись точної дієти. Браян навіть піддає своє тіло впливу електромагнітних хвиль.